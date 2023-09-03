Dialogue works: альтернатива в виде БРИКС — экономист объяснил, почему многие страны не идут на поводу у США

С каждым годом роль Запада в мировой экономике сокращается, а роль БРИКС растёт, уверен известный американский экономист Ричард Вольф. Теперь необязательно ехать на поклон в Вашингтон, если хочешь получить что-то для своей страны. Есть альтернатива в виде БРИКС. Именно поэтому Россия сумела сохранить свою экономику, и множество стран продолжают заключать сделки с русскими, игнорируя санкции, пояснил он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Самая важная реальность последних полутора лет — это то, что подавляющее большинство стран согласны с Россией и либо продолжили заключать сделки с русскими, либо сохранили нейтралитет, либо что-то в этом роде. Но они не встали на сторону Соединённых Штатов и Западной Европы.

Это очень убедительный признак того, что мировая экономика изменилась. У каждой страны глобального Юга, у каждой страны, теперь есть два варианта, а раньше был только один: если вы хотите помощь в развитии, если вам нужны кредиты, если вы хотите получать помощь от МВФ или от Всемирного банка, вы должны ехать на поклон в Вашингтон. Вам надо убедить Соединённые Штаты.

Теперь всё изменилось. У вас есть выбор. Вместо того чтобы обращаться к Соединённым Штатам и их союзникам, теперь можно податься к Китаю и его союзникам в БРИКС. Вместе они (БРИКС. — ИноТВ) почти так же богаты, как Запад.

Сейчас с каждым годом роль Запада в мировой экономике сокращается, а роль БРИКС и Китая в мире растёт. Такова реальность уже десять лет, и нет абсолютно никаких признаков того, что это изменится через год или через десять.

Так что теперь всё очевидно, направление ясно. И именно поэтому Россия сумела сохранить свою экономику, сумела сохранить в основном стоимость рубля, чтобы продолжать функционировать, даже продолжая участвовать в серьёзном конфликте на Украине.

Дата выхода в эфир 31 августа 2023 года.