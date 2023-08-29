Global Times: расширение БРИКС демонстрирует стремление стран Глобального Юга к политической независимости и суверенному развитию

Расширение состава БРИКС символизирует собой новую историческую эпоху и демонстрирует желание стран Глобального Юга принимать суверенные политические решения и развиваться согласно собственно выбранному пути, передаёт китайское издание Global Times. Интерес к блоку со стороны более чем 40 стран объясняется усталостью от гегемонии США и формированием многополярного мирового порядка на принципах равноправия и взаимоуважения.

Страны БРИКС пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ в качестве новых членов блока, что усилит «голос Глобального Юга» после того как их членство вступит в силу в январе 2024 года. Несмотря на различие в экономических показателях, стремление группы стран к равенству и развитию остаётся сильным, пишет издание Global Times.

БРИКС уже представляет около 40% населения планеты и более четверти мирового ВВП. С учётом присоединения к нему новых членов блок будет представлять почти половину населения Земли и будет включать трёх крупнейших мировых производителей нефти: Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иран. Некоторые политические характеристики БРИКС можно проследить до Бандунгской конференции 1955 года и Движения неприсоединения. На Бандунгской конференции в основном присутствовали страны, которые недавно получили независимость от колониального правления и были участниками движений за независимость. Эти страны хотели защитить свои интересы и утвердить свою независимость перед лицом сверхдержав. Расширение БРИКС показывает, что государства Глобального Юга стремятся укрепить свою стратегическую автономию, возлагая надежду на реструктуризацию стран блока. Глобальный Юг не хочет, чтобы ему указывали, как вести свои суверенные дела, отмечает автор статьи.