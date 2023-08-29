Global Times: расширение БРИКС демонстрирует стремление стран Глобального Юга к политической независимости и суверенному развитию

Расширение состава БРИКС символизирует собой новую историческую эпоху и демонстрирует желание стран Глобального Юга принимать суверенные политические решения и развиваться согласно собственно выбранному пути, передаёт китайское издание Global Times. Интерес к блоку со стороны более чем 40 стран объясняется усталостью от гегемонии США и формированием многополярного мирового порядка на принципах равноправия и взаимоуважения.
Страны БРИКС пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ в качестве новых членов блока, что усилит «голос Глобального Юга» после того как их членство вступит в силу в январе 2024 года. Несмотря на различие в экономических показателях, стремление группы стран к равенству и развитию остаётся сильным, пишет издание Global Times.
БРИКС уже представляет около 40% населения планеты и более четверти мирового ВВП. С учётом присоединения к нему новых членов блок будет представлять почти половину населения Земли и будет включать трёх крупнейших мировых производителей нефти: Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иран. Некоторые политические характеристики БРИКС можно проследить до Бандунгской конференции 1955 года и Движения неприсоединения. На Бандунгской конференции в основном присутствовали страны, которые недавно получили независимость от колониального правления и были участниками движений за независимость. Эти страны хотели защитить свои интересы и утвердить свою независимость перед лицом сверхдержав. Расширение БРИКС показывает, что государства Глобального Юга стремятся укрепить свою стратегическую автономию, возлагая надежду на реструктуризацию стран блока. Глобальный Юг не хочет, чтобы ему указывали, как вести свои суверенные дела, отмечает автор статьи.
Формирование БРИКС (ранее известного как БРИК) в 2009 году было обусловлено идеей о том, что четыре развивающихся страны – Китай, Бразилия, Россия и Индия – станут будущими экономическими центрами мира. В 2010 году к группе стран официально присоединилась Южная Африка, и БРИК превратился в БРИКС. Таким образом, расширение БРИКС ещё раз доказало, что БРИКС является инклюзивным и развивающимся механизмом.
Накануне саммита в Йоханнесбурге более 40 стран «Глобального Юга» проявили интерес к вступлению в БРИКС, причем 23 страны подали официальные заявки на членство. Некоторые западные СМИ безосновательно предсказывали, что расширение может потерпеть неудачу. Подозрительность и чувство угрозы со стороны западных стран по отношению к расширению БРИКС на этот раз доказывают их огромный страх перед упадком. Как отмечает Global Times, Запад пытается с помощью пропаганды нанести ущерб имиджу стран БРИКС, ослабить решимость и доверие входящих в него государств, целенаправленно разрушить единство блока и не допустить его укрепления. Многие считали, что Индия и Бразилия выступают против расширения БРИКС, однако лидеры обеих стран открыто выразили своё положительное отношение к этой идее, и окончательное решение, принятое членами БРИКС, наглядно продемонстрировало дух единства.
Расширение БРИКС направлено укрепление политической независимости и развитие государств. Пристальное внимание стран «Глобального Юга» к саммиту отражает их ожидания того, что страны БРИКС смогут заполнить нынешний пробел в мировом управлении. Страны с развивающейся рыночной экономикой последовательно пострадали от пандемии коронавируса и украинского конфликта. Поддержка этих государств со стороны Вашингтона незначительна, а сами США постоянно повышают процентные ставки, вызывая глобальные экономические потрясения. На завершившемся саммите БРИКС страны Глобального Юга выразили своё недовольство правилами, установленными «Большой семёркой» в последние десятилетия, подчёркивает Global Times.
Звучат голоса, выступающие за дедолларизацию и запуск валюты БРИКС, но этот вопрос непростой и комплексный, поскольку доллар США уже давно является доминирующей мировой резервной валютой. Тем не менее, неоспоримым фактом является то, что зависимость развивающихся рынков от доллара США будет ослабевать. Например, Индия и Бангладеш используют китайские юани для расчётов при покупке российской нефти, а Бразилия и Китай объявили о поэтапном введении клирингового соглашения в юанях для некоторых видов торговли между двумя странами. Глобальный Юг ожидает создания независимой и стабильной валютной системы, указывает Global Times.
Страны Глобального Юга уже давно ощутили на себе стоимость поддержки со стороны финансовых институтов под руководством США, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк. В некоторых африканских странах считают, что сотрудничество с этими финансовыми институтами не в интересах их собственного народа, и оно является оправданием вмешательства Запада в их внутренние дела. Поиск альтернативных институтов необходим, чтобы спасти эти страны от нынешней дилеммы выбора пути развития.
Нет сомнений в том, что расширенный БРИКС станет выдающимся блоком на мировой арене и важным фактором перемен. Это расширение является исторической вехой, которое послужит новой отправной точкой для солидарности и сотрудничества стран БРИКС и придаст новую жизнь развитию «Глобального Юга», резюмирует Global Times.
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