South China Morning Post: Вашингтон своими санкциями сам подталкивает страны к вступлению в БРИКС

Недавний саммит БРИКС во многом обязан своим успехом и международным вниманием не только его организаторам, но и Вашингтону, считает колумнист South China Morning Post Алекс Ло. Сотрудничество в рамках БРИКС позволяет развивающимся странам смягчить влияние долларовой политики и санкций со стороны США, от которых страдает уже почти каждая четвёртая страна мира, отмечается в статье. Поэтому всё больше новых государств выстраивается в очередь, чтобы обрести защиту в лице БРИКС.

Доллар, который Соединённые Штаты превратили в своё оружие, теперь «висит над многими развивающимися странами, как дамоклов меч», пишет колумнист South China Morning Post Алекс Ло. По его мнению, именно из-за этого появилось так много желающих присоединиться к группе БРИКС, как продемонстрировал недавний саммит в Йоханнесбурге.



Своим успехом этот саммит БРИКС, который привлёк внимание всего мира, во многом обязан не только его организаторам, но и Вашингтону, считает автор. Теперь эта группа, в составе которой раньше были Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, пополнилась сразу несколькими новыми членами, а ещё десятки стран стоят в очереди после того, как подали заявки на вступление.



Однако их стремление побыстрее присоединиться к БРИКС связано «не столько с внутренними достоинствами этого клуба, сколько с необходимостью избежать постоянной гегемонистской угрозы со стороны Соединённых Штатов», уверен автор. У большого числа развивающихся стран нет иного выбора, кроме как искать альтернативные способы ведения бизнеса и торговли, чтобы избежать преследования и «экстерриториального вмешательства» со стороны США в их внутренние дела и политику, подчёркивается в статье.



В центре внимания саммита БРИКС в ЮАР была стратегия отказа от доллара и продвижения местных валют в качестве альтернативы в международной торговле и финансовой сфере. И хотя эта встреча не была «откровенно антизападной», однако присоединение к группе таких новых членов, как Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты свидетельствует о том, что БРИКС можно считать жизнеспособным конкурентом западных институтов, созданнных на базе Бреттон-Вудских соглашений, которые долгое время доминировали в мировой экономике, говорится в статье.



Если судить по паритету покупательной способности, то на страны БРИКС+ в расширенном составе теперь приходится почти половина от всего населения мира и 37% мирового валового внутреннего продукта. И это превосходит по масштабам «Большую семёрку» развитых стран, на долю которой приходится около 30% мирового ВВП, производимого примерно 10% населения мира. Кроме того, БРИКС+ будет обладать большей частью мировых природных ресурсов, подчёркивает автор.



По его мнению, такой успех этой группы в последнее время объясняется неэффективной политикой растущей гегемонистской угрозы со стороны США: «Гегемон, проявляющий самодисциплину, может убедить всех ему подыгрывать, даже если он будет извлекать непропорционально высокую выгоду из своей собственной «системы, основанной на правилах». А тот, кто превращает систему в оружие и начинает всё больше выходить из-под контроля, просто всех отпугнёт».



Вашингтон уже убедился в том, что военные методы, такие как вторжение и оккупация Ирака и Афганистана, оказываются слишком дорогостоящими и контрпродуктивными, поэтому теперь он делает упор на относительно недорогой режим односторонних санкций и экономической блокады. По статистике, войны, которые вела Америка после терактов 11 сентября, стали причиной по меньшей мере 4,5 млн смертей в Ираке, Афганистане, Сирии, Йемене и Пакистане, при этом от 38 до 60 млн человек стали перемещёнными лицами. Об этом говорят результаты исследования, проведённого в рамках проекта «Цена войн» в Институте международных и общественных отношений Университета Брауна Уотсона.



В то время как экономическая война при помощи санкций может оказаться более рентабельной. Однако даже экономическое эмбарго тоже способно привести к смерти многих людей на фоне экономического кризиса, отмечается в статье.



Например, Венесуэла подвергалась американским санкциям в течение последних 15 лет. Как показало исследование базирующегося в Вашингтоне Центра экономических и политических исследований (CEPR), проведённое в 2019 году, лишь за один год около 40 тыс. венесуэльцев умерли из-за недостаточного питания и нехватки медицинской помощи на фоне санкций.



Аналогичный ущерб американские санкции причиняют Кубе, Ирану и другим странам, подчёркивает автор: «Тотальная экономическая война Запада против России является беспрецедентной».



Используя данные Министерства финансов США до 2021 года, эксперты CEPR также подсчитали, что санкции США за 20 лет увеличились на 933% — и в результате уже почти треть мировой экономики и каждая четвёртая страна мира в той или иной форме находятся под действием ограничительных мер Вашингтона. Сообщается также, что список физических и юридических лиц, находящихся под санкциями Министерства финансов США по контролю за иностранными активами, насчитывает 2206 страниц и содержит более 12 тыс. имён.



Жители всего мира являются свидетелями того, как Соединённые Штаты вместе со своими западными союзниками ведут экономические войны, пытаясь навязать другим странам смену правительства и наказать целые народы, подчёркивается в статье: «При этом жизни и благосостояние миллионов людей рассматриваются как всего лишь побочный ущерб».



Основным оружием экономической войны США служит также доллар, который многие страны теперь воспринимают как угрозу и стремятся найти способы от него отказаться — в том числе и при поддержке БРИКС. И при отсутствии других альтернатив, эта группа предлагает «путь к спасению», заключает автор, причём чем больше членов будет к ней присоединяться, тем лучше.