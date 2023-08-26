Автор акронима БРИК: безумно полагать, что G7 и дальше сможет господствовать в мире

03:27
В московских аэропортах задержаны и отменены рейсы
В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержаны по меньшей мере 24 авиарейса, восемь отменены.
03:18
Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Истринском районе
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлёте к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник.
03:15
NYT: Киев не применял технику из США при атаках на Россию
В США заявили, что «трансграничные» атаки Украины на Россию осуществляются без использования американской техники.
03:05
PressTV: ЕС продолжает поддерживать Украину в ущерб собственной экономике
Обозреватели издания PressTV заявили, что ЕС продолжает спонсировать Украину в ущерб собственной экономике.
02:47
МЧС: в Нахабине ликвидировали открытое горение в строительном магазине
Спасатели ликвидировали открытое горение в строительном магазине в подмосковном Нахабине.
02:26
ТСН: в Запорожской области раздаются взрывы
Украинский телеканал ТСН сообщает о взрывах в контролируемых Киевом районах Запорожской области.
02:10
Figaro: Россия продолжает доминировать на рынке зерна несмотря на риски
Россия продолжит занимать лидирующую позицию на зерновом рынке несмотря на проблемы судоходства в Чёрном море.
02:06
Гаглоев: Южная Осетия с признанием Россией независимости обрела стабильность
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что республика с признанием Россией независимости 15 лет назад обрела мир и стабильность.
01:58
Сенников считает, что у «Спартака» есть хорошие шансы обыграть «Ахмат» в матче РПЛ
Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что столичный «Спартак» одержит победу над грозненским «Ахматом» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.
01:45
ВСУ получили первую партию 122-мм боеприпасов от «Украинской бронетехники»
Компания «Украинская бронетехника» сообщила, что ВСУ получили на вооружение первую партию 122-мм боеприпасов.
01:42
Алдонин предполагал, что «Оренбург» даст бой ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ
Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин считает, что «Оренбург» смог достойно сыграть с армейской командой в матче шестого тура чемпионата России по футболу.
01:34
Ольховский: российским теннисистам достались непростые соперники на US Open 2023
Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что российских теннисистов ждут тяжёлые матчи на Открытом чемпионате США 2023 года.
01:29
«Донбасс Арену» в ДНР восстановят для матчей футбольного клуба «Шахтёр»
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что спортивный комплекс «Донбасс Арена» восстановят в Донецке для проведения домашних матчей футбольного клуба «Шахтёр».
01:20
AFP: мятежники в Нигере дают послу США 48 часов, чтобы покинуть страну
В Нигере мятежники обязали посла Соединённых Штатов покинуть страну в течение 48 часов.
01:18
38-летняя Звонарёва вышла в финал квалификации US Open 2023
Россиянка Вера Звонарёва пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата США по теннису 2023 года.
01:14
Экс-генпрокурор Украины Шокин обвинил Байдена в коррупции
Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в интервью телеканалу Fox News обвинил президента США Джо Байдена в причастности к коррупции.
01:00
Байден оценил тюремное фото Трампа словами «симпатичный парень»
Президент США Джо Байден оценил тюремное фото своего предшественника Дональда Трампа словами «симпатичный парень».
01:00
Митрофанов надеется, что Карасёв вернётся к обслуживанию международных матчей
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов выразил надежду, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в скором времени начнёт допускать арбитров из России к работе на международных матчах.
00:47
Бывший одноклубник вратаря Кочеткова уверен, что россиянина ждёт большое будущее в НХЛ
Нападающий астанинского «Барыса» Джозеф Лабейт считает, что российский голкипер «Каролина Харрикейнз» Пётр Кочетков будет только прогрессировать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
00:41
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги звучат в Киеве и ряде областей Украины.
00:33
Мятежники в Нигере потребовали от посла Германии покинуть страну в течение двух дней
Пришедшие к власти в Нигере мятежники обязали посла Германии покинуть страну в течение 48 часов.
00:31
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 233 снаряда
За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 233 боеприпаса.
00:30
Гол Беллингема принёс победу «Реалу» в матче Примеры с «Сельтой»
«Реал» в гостях нанёс поражение «Сельте» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.
00:28
РФС уведомил ФИФА об отказе в выдаче сертификата по трансферу Норманна
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов подтвердил, что поможет «Ростову» в разбирательстве с норвежским полузащитником Матиасом Норманном.
00:21
ТАСС: Россия попросила Армению объяснить ситуацию с общественником Кривопусковым
Москва попросила Ереван разъяснить ситуацию с главой Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктором Кривопусковым, которому отказали во въезде в республику.
00:11
Тренер «Реал Сосьедад» — о дебюте Захаряна: Арсен сможет разнообразить игру нашей команды
Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль считает, что Арсен Захарян не потерялся на поле в дебютном матче за команду из Страны Басков в чемпионате Испании по футболу.
00:10
В Грузии в море утонул гражданин России
Тридцатилетний гражданин России утонул в Грузии в Чёрном море.
00:00
В МИД Франции заявили, что мятежники Нигера не имеют полномочий высылать посла
В Париже приняли к сведению информацию о том, что мятежники обязали французского посла в Ниамее покинуть страну. Как подчеркнули в МИД Франции, у пришедших к власти военных таких полномочий нет.
23:56
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Нантом» в матче Лиги 1
«Монако» и «Нант» не смогли выявить победителя в матче третьего тура чемпионата Франции по футболу.
23:54
В хоккейном клубе ЦСКА рассматривают вариант приобретения иностранного защитника
Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович не исключил, что столичную команду усилит иностранный хоккеист.
23:49
Сотрудники МЧС России локализовали пожар в строительном магазине в Нахабине
В МЧС России сообщили о локализации пожара в подмосковном строительном магазине в Нахабине.
23:46
В ДНР сообщили о ранении мирного жителя под Волновахой
В представительстве ДНР в СЦКК сообщили о ранении мирного жителя в результате детонации взрывоопасного предмета.
23:45
Небензя заявил, что политика жёстких санкций себя исчерпала
Российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что политика наращивания санкционного давления себя давно исчерпала.
23:36
Небензя: США использовали своё положение для созыва заседания СБ ООН по КНДР
США использовали своё председательство в Совбезе ООН в узкокорыстных целях для созыва заседания по ракетным испытаниям КНДР, заявил российский постпред при всемирной организации Василий Небензя.
23:36
Главного тренера СКА Ротенберга удалили до конца матча с «Сибирью»
Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг был отправлен главным арбитром матча турнира имени Николая Пучкова с новосибирской «Сибирью» на трибуны до конца игры за неспортивное поведение.
23:24
Минкульт Украины запретил студентам КГАиС находиться в Киево-Печерской лавре
Минкульт Украины запретил преподавателям, студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться в Киево-Печерской лавре.
23:23
NI: российский ВПК готов к затяжному конфликту на Украине
Российский военно-промышленный комплекс (ВПК), в отличие от Украины и стран Запада, оказался готовым к затяжному конфликту. Об этом заявил обозреватель Захари Йост в статье для The National Interest.
23:12
Александрова вышла в финал теннисного турнира в Кливленде
Россиянка Екатерина Александрова оформила выход в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Кливленде (США).
23:09
Крючков предупредил о продолжении ликвидации взрывоопасных предметов в Крыму
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил о продолжающейся ликвидации взрывоопасных предметов в регионе и призвал сохранять спокойствие.
23:08
Хет-трик Роналду и дубль Мане помогли «Аль-Насру» разгромить «Аль-Фатех»
«Аль-Наср» в гостях нанёс разгромное поражение в матче третьего тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу с «Аль-Фатехом».
23:00
«Балтика» объявила о переходе защитника сборной Чили Сото
Защитник сборной Чили Гильермо Сото продолжит карьеру в калининградской «Балтике».
22:58
Секретарь СНБО Данилов допустил дополнительный призыв в ряды ВСУ
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в состав украинской армии потребуется дополнительный набор.
22:47
Глава Минобороны Украины Резников предложил пари на свою должность
Глава Минобороны Украины Алексей Резников предложил пари на фоне обвинений ведомства в коррупции с закупками летних курток вместо зимних.
22:39
Китайские гимнастки под руководством Близнюк выиграли серебро чемпионата мира в многоборье
Сборная Китая по художественной гимнастике выиграла серебряные медали чемпионата мира 2023 года в групповых упражнениях в Валенсии.
22:31
Генпрокуратуру призвали проверить комика Гудкова на финансирование ВСУ
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить комика Александра Гудкова на предмет финансирования ВСУ и признать иноагентом.
22:27
«Реал Сосьедад» в дебютном матче Захаряна в Примере сыграл вничью с «Лас-Пальмасом»
«Реал Сосьедад» и «Лас-Пальмас» не смогли выявить победителя в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.
22:25
RT опубликовал видео очевидцев падения самолёта в Тверской области
В распоряжении RT оказалось видео очевидцев крушения самолёта Embraer в Тверской области.
22:15
В ЦПВС сообщили об опасном сближении истребителей F-35 с российским Су-35
Истребители F-35 Lightning II международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, допустили опасное сближение с Су-35 ВКС России в небе над Сирией, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.
22:14
Экс-агент ЦРУ Крук: ВСУ пошли на отчаянный шаг для спасения контрнаступления
Украинская армия пошла на отчаянный шаг, чтобы попытаться прорвать российскую оборонительную линию и оправдать своё контрнаступление перед союзниками. Об этом заявил бывший агент MI6 Аластер Крук.
22:11
Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче с «Лас-Пальмасом»
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян дебютировал за испанский клуб.