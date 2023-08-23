El Mundo: логичное пробуждение БРИКС ставит под угрозу гегемонию США

БРИКС набирает силу в качестве противовеса порядку, установленному Западом, и нынешний саммит в Йоханнесбурге это показал, пишет El Mundo. «Вашингтон больше не является бесспорным королём на всё более многополярной геополитической шахматной доске», — отмечает издание.

БРИКС набирает силу в качестве противовеса финансовому и политическому порядку, установленному Западом, пишет El Mundo.



Никогда ещё к ежегодному саммиту этой группы не было приковано столько внимания.



Раньше мировые СМИ за пределами пяти стран, входящих в состав данной организации, практически не замечали этих встреч. В условиях гегемонии США немногие западные державы обращали внимание на эту группу крупнейших развивающихся стран, целью которых было, прежде всего, улучшение их торговых связей.



«Но Вашингтон больше не является бесспорным королём на всё более многополярной геополитической шахматной доске», — пишет издание.



Теперь многие страны, особенно так называемого глобального Юга, изъявляют желание присоединиться к этому блоку, который набирает силу в качестве противовеса финансовому и политическому порядку, установленному Западом.



«Было логично, что рано или поздно этот блок пробудится и потребует большей власти», — говорится в статье.



Акроним БРИКС (BRICS) образован от названий пяти стран с развивающейся экономикой — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, на которые в совокупности приходится 41% мирового населения, 31,5% мирового валового внутреннего продукта (ВВП) и 16% мировой торговли. Таким образом, у них есть возможность установить повестку, отличную от той, которую навязывают США, подчёркивает издание.



В качестве недавнего примера El Mundo приводит украинский конфликт.



«Эта группа уже полтора года обеспечивает экономическое и дипломатическое выживание России перед лицом западных санкций, которые пытаются изолировать Москву», — утверждает издание.



Одним из аспектов, раскрывающих важность нынешнего саммита БРИКС в Йоханнесбурге, стало то, что, в отличие от предыдущих встреч, в этой приняли участие более 40 мировых лидеров. И многие из них уже официально подали заявки на вступление в эту группу. Так, к получению членства уже близки два «нефтяных тяжеловеса» Иран и Саудовская Аравия, богатый газом Алжир и Аргентина.



Многие аналитики истолковывают этот огромный спрос на вступление в блок как демонстрацию влияния новой геополитической силы, способной бросить вызов системе, возглавляемой Западом. Во главе же этой силы стоит вторая мировая держава Китай.



В Пекине уже довольно давно продвигают идею о том, что БРИКС может конкурировать с «Большой семёркой», в которую входят наиболее промышленно развитые экономики планеты. Именно поэтому Пекин стремится к расширению блока, открывая его для большего количества союзников. Однако Индия, которая только что стала самой густонаселённой страной в мире, не разделяет желаний Китая и движется по шахматной доске, совершая странные манёвры, отмечается в статье.



Так, Нью-Дели поддерживает крепкую дружбу с Вашингтоном и Москвой, а в отношениях с Пекином у него наблюдается серьёзный дипломатический кризис, который усугубляют давние военные споры на общей гималайской границе, в том числе смертельная стычка между китайскими и индийскими военными в 2020 году.



Однако, несмотря на это, индийский премьер Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин сидят за одним столом не только в БРИКС, но и в другом региональном блоке, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую также входят Россия и несколько государств Центральной Азии, пишет El Mundo.