Le Temps: Китай намерен сделать из БРИКС альтернативу западному миропорядку

Усилиями Китая БРИКС медленно, но верно превращается в геополитическую альтернативу западным блокам, пишет Le Temps в редакционной статье. Как отмечает издание, этот путь обещает быть долгим, однако многие страны находят эту перспективу привлекательной и спешат присоединиться к группе.

Принимая 15-й саммит БРИКС в Йоханнесбурге, президент Южной Африки Сирил Рамафоса надеялся превратить его в мероприятие, направленное на развитие Африки, пишет Le Temps в редакционной статье.

Однако Пекин твёрдо намерен использовать мероприятие для превращения экономического блока развивающихся стран в полюс альтернативы западному миропорядку, отмечает издание. «Си Цзиньпин всё меньше скрывает свои амбиции по созданию противовеса «Большой семёрке» или «двадцатке», состоящего из государств глобального Юга», — отмечает издание.

Развитие новых холодных войн, возвращение на пост главы Бразилии президента Лулы да Силвы и амбиции Пекина могут придать импульс организации, которая до сих пор была строго экономической. Так, помимо создания банка стран БРИКС (со штаб-квартирой Шанхае), обсуждается возможность создания общей валюты, а также спортивных соревнований и рейтинга университетов для государств-членов.

На практике БРИКС действительно имеет притягательную силу, считают журналисты. В очереди на вступление стоят Иран и Беларусь, а ещё около 40 государств, включая Саудовскую Аравию, Аргентину и Индонезию, борются за рассмотрение своей кандидатуры. Если эта трансформация произойдёт, БРИКС вскоре превратится в организацию, объединяющую не только большую часть населения планеты, но и самый большой ВВП в мире. Таким образом, организация сможет оказывать влияние на мировой порядок вне рамок ООН, обращает внимание газета.

Тем не менее ждать скорого достижения поставленной цели не стоит, полагает редакция Le Temps. До сих пор странам БРИКС удавалось сохранять единство путём избегания обсуждения острых тем. Ведь помимо совпадения экономических интересов, между членами блока существует множество политических разногласий. «Путь к превращению глобального Юга в реальный противовес Западу будет долгим. Но Пекин решительно работает над этим», — заключает газета.