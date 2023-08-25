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Das Erste: «конфронтационный акцент» — в Европарламенте испугались расширения БРИКС

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Расширение БРИКС празднуется новыми странами — кандидатами на вступление, но в Европарламенте некоторые депутаты считают, что это может стать вызовом для ЕС. Телеканал Das Erste приводит мнение европарламентария Райнхарда Бютикофера, который считает, что БРИКС объединяется на «антизападных позициях» и проводит всё более конфронтационный курс. Политик требует активизировать усилия ЕС по работе с «бедными странами» глобального Юга.
Das Erste: «конфронтационный акцент» — в Европарламенте испугались расширения БРИКС
AP

Группа БРИКС пополнится шестью новыми членами: Ираном, Саудовской Аравией, ОАЭ, Эфиопией, Аргентиной и Египтом. Председательствующий на нынешнем саммите Сирил Рамафоса объявил, что присоединение осуществится уже в следующем году в январе. Немецкий телеканал Das Erste отмечает, что «таким образом, альянс прибавляет в значении как в геополитическом, так и в экономическом плане».

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва по итогам трёхдневной встречи подчёркивает, что на расширенное объединение будет приходиться 37% мирового ВВП и 46% населения планеты. Приветствуют расширение и новые члены альянса. Представляющий Иран Мохаммад Джамшиди назвал приглашение страны «стратегической победой иранской внешней политики». А президент Аргентины Альберто Фернандес «отпраздновал вступление видеопосланием», в котором заявил о «новом шансе» для своей страны.

Некоторые политики в Европе считают расширение альянса вызовом и требуют «более сильного подхода ЕС к бедным государствам». «Мы имеем немного времени, чтобы доказать, что Европа хочет быть заслуживающим доверия, надёжным и справедливым партнёром», — заявил Райнхард Бютикофер, представляющий зелёных в Европарламенте и возглавляющий контактную группу Европарламента и КНР. «Если нам это не удастся, то БРИКС станет для многих стран точкой притяжения», — предупреждает политик.
 
Бютикофер подчёркивает, что, хотя члены нового союза имеют очень разное политическое устройство и представляют разные типы экономик, однако «пять нынешних и шесть будущих государств-членов, похоже, едины в антизападной позиции». «БРИКС и так был непрозападным – сейчас же акцент смещается на конфронтационный», — цитирует европарламентария Das Erste.
 

«Такое развитие событий представляет собой серьёзный вызов для ЕС», — продолжает немецкий телеканал, ссылаясь на Бютикофера, а из-за влияния Китая БРИКС грозит превращение в ещё более «однозначно авторитарно ориентированную группу». Телеканал причисляет к авторитарным странам Россию, Китай, Саудовскую Аравию, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопию. Оставшиеся четыре страны: ЮАР, Бразилия, Индия и новичок Аргентина — считаются в Европе «слабыми демократиями».

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