Das Erste: «конфронтационный акцент» — в Европарламенте испугались расширения БРИКС
Группа БРИКС пополнится шестью новыми членами: Ираном, Саудовской Аравией, ОАЭ, Эфиопией, Аргентиной и Египтом. Председательствующий на нынешнем саммите Сирил Рамафоса объявил, что присоединение осуществится уже в следующем году в январе. Немецкий телеканал Das Erste отмечает, что «таким образом, альянс прибавляет в значении как в геополитическом, так и в экономическом плане».
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва по итогам трёхдневной встречи подчёркивает, что на расширенное объединение будет приходиться 37% мирового ВВП и 46% населения планеты. Приветствуют расширение и новые члены альянса. Представляющий Иран Мохаммад Джамшиди назвал приглашение страны «стратегической победой иранской внешней политики». А президент Аргентины Альберто Фернандес «отпраздновал вступление видеопосланием», в котором заявил о «новом шансе» для своей страны.
«Такое развитие событий представляет собой серьёзный вызов для ЕС», — продолжает немецкий телеканал, ссылаясь на Бютикофера, а из-за влияния Китая БРИКС грозит превращение в ещё более «однозначно авторитарно ориентированную группу». Телеканал причисляет к авторитарным странам Россию, Китай, Саудовскую Аравию, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопию. Оставшиеся четыре страны: ЮАР, Бразилия, Индия и новичок Аргентина — считаются в Европе «слабыми демократиями».