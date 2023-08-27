Times: коалиция в поддержку Украины не так уж велика, как многим хотелось бы верить

За последнюю неделю произошли сразу два события, свидетельствующих о том, что коалиция в поддержку Украины не так уж сильна, как многие на Западе пытаются представить: саммит БРИКС в Йоханнесбурге и президентские дебаты претендентов от Республиканской партии, пишет The Sunday Times. Издание призывает премьер-министра Великобритании Риши Сунака не полагаться на результаты выборов в США, а самостоятельно обеспечить сохранение коалиции.

Для того чтобы противостоять «агрессии» России, в том числе не допустить её победы на Украине, западным странам необходимо держаться вместе, пишет The Sunday Times, полагая, что чем больше у Запада союзников, тем он сильнее.

Впрочем, на прошлой неделе произошли два весьма «тревожных события». Одно из них — саммит стран БРИКС в Йоханнесбурге, где представители десятков африканских государств встретились с делегатами из России и Китая, «доказав, что глобальная коалиция в поддержку Украины не так уж велика, как многим хотелось бы верить».

Другим событием стали первые президентские дебаты в рамках Республиканской партии, на которых восемь претендентов представлять партию на выборах 2024 года встретились, чтобы побороться за симпатии американцев, пока Дональд Трамп позировал для тюремного фото.

Из всех участников дебатов лишь три в той или иной степени поддерживают военную помощь США Украине. В ходе дебатов только бывший вице-президент при администрации Трампа Майк Пенс, экс-постоянный представитель США при ООН Никки Хейли и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи высказались за продолжение поддержки Украины.

Остальные высказались против. Один из претендентов от республиканцев технологический магнат Вивек Рамасвами и вовсе назвал финансирование Украины «катастрофическим». Бывший президент США Трамп на дебатах присутствовать не смог, но его позиции ясна и без этого. Ранее в одном из интервью он призвал действующего американского лидера Джо Байдена «вытащить Соединённые Штаты из этой ужасной, ужасной войны». Сам он обещает «легко закончить» украинский конфликт, если вновь победит на выборах.

На этом фоне The Sunday Times отмечает, что Великобритания «не может и не должна» пытаться повлиять на исход президентских выборов 2024 года в США, но призывает премьер-министра Риши Сунака обеспечить сохранение коалиции в поддержу Украины вне зависимости от их результата.