Bloomberg: самим не потянуть — в Европе опасаются, что Вашингтон ослабит поддержку Киева из-за выборов

Европейские чиновники считают, что по мере приближения осени шансы украинской армии достичь успехов на поле боя становятся всё меньше. Они также переживают, что не смогут помогать правительству Зеленского в достаточной степени, если США перестанут уделять внимание конфликту на фоне предвыборной гонки, сообщает Bloomberg.

Надежды на то, что ВСУ совершат прорыв российской обороны в этом году, тают. Союзники Киева опасаются, что текущий конфликт перерастёт в длительную борьбу, которая может укрепить позиции Владимира Путина, пишет Bloomberg.

С начала контрнаступления украинской армии прошло уже более двух месяцев, но ей не удалось добиться заметных успехов, несмотря на то что многие её подразделения обучались и вооружались США и Европой для этой операции. Окно возможностей для дальнейших масштабных действий сужается, поскольку с осенью в регион придёт влажная и холодная погода, отмечает издание.

Украина и её союзники обещают продолжать борьбу столько, сколько потребуется. Но чиновники признают, что повторить былой уровень массовой поддержки западным странам будет непросто. В частности, запасы боеприпасов истощены, а их производство в США и Европе не будет наращиваться до конца 2024 года. Истребители F-16, вероятно, также прибудут не раньше следующего года, обращает внимание Bloomberg.

Между тем, по словам издания, Вашингтону всё сложнее помогать правительству Зеленского в политическом смысле. Ожидается, что борьба за принятие следующего законопроекта о финансировании Украины в конгрессе этой осенью будет наиболее ожесточённой. Кроме того, недавние дебаты кандидатов в президенты от республиканцев подтвердили растущее в партии враждебное отношение к поддержке Украины.

Европейские чиновники опасаются, что при отсутствии значительного прогресса на поле боя президент Джо Байден может в конечном итоге попытаться подтолкнуть Киев к переговорам по мере того, как предвыборная кампания в США будет набирать обороты. На их взгляд, продолжающаяся поддержка Украины со стороны Америки остаётся необходимой, поскольку сама по себе Европа не обладает военным потенциалом для достаточной поддержки ВСУ.

Если зимой боевые действия зайдут в тупик и начнётся усталость от конфликта, то это станет по-настоящему серьёзной помехой для Запада, считает научный сотрудник лондонского Королевского института международных отношений Саманта де Бендерн. «США будут всё меньше и меньше интересоваться тем, что происходит на Украине, и европейцам будет всё труднее убедить американцев в том, что Украина — это американская проблема», — поясняет она.

В начале года США и Европа с оптимизмом смотрели на обучение и снабжение украинских войск различными системами вооружения. «На смену этой надежде пришло неохотное признание того, что даже передового оружия и тактики недостаточно, чтобы быстро разбить мощную и всё ещё боеспособную российскую оборону», — отмечает издание.

После того как в первые недели контрнаступления попытки прорвать российские позиции в лоб и без достаточного прикрытия с воздуха привели к крупным потерям, ВСУ сменили тактику. Киев стремился измотать противника дальними ударами по артиллерии и линиям снабжения, утверждается в статье.

США предпочли бы, чтобы украинские войска продолжали прилагать «концентрированные усилия» по прорыву российских позиций. Но без достаточной поддержки авиации ВСУ понесли бы ещё более тяжёлые потери, которые было бы трудно восполнить, рассуждает издание.

Тем временем Россия добилась успеха в наращивании своих стратегических запасов. Страна обладает достаточным количеством различных боеприпасов за счёт адаптации к санкциям и сокращению затрат на производство, сказал Bloomberg один из европейских чиновников.