Вести: на Украине избавятся от бренда «Простоквашино»

Французская компания Danone изменит бренд «Простоквашино» на «Просто Наше». Как передают «Вести», по мнению маркетологов, «время всего советского иссякло с приходом фундаментальных культурных и ценностных изменений в украинском обществе».

Французская продовольственная компания Danone объявила о запуске на Украине нового бренда по производству традиционных молочных продуктов «Просто Наше». Как пишут «Вести», новая продукция заменит бренд «Простоквашино». По мнению маркетологов компании, «время всего советского иссякло с приходом фундаментальных культурных и ценностных изменений в украинском обществе».

Работа над проектом продолжалась более года. Линейка бренда будет представлена в таких категориях, как молоко, кефир, ряженка, сметана и кисломолочный сыр.

Продукция будет производиться на заводе в Кременчуге Полтавской области исключительно из фермерского молока, поставляемого из ближайших хозяйств, подчеркнули в компании. На данном производстве действуют стандарты производственной практики и система управления качеством и безопасностью пищевых продуктов.