Вести: на Украине избавятся от бренда «Простоквашино»

12:39
«Суспильне» сообщило о взрывах в Херсоне
В подконтрольном украинской армии Херсоне были слышны взрывы, сообщает издание «Суспильне».
12:28
Бонгонда: невозможно побеждать в каждой игре
Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда поделился мнением о серии красно-белых без побед.
12:25
Прощание с режиссёром Глебом Панфиловым пройдёт 30 августа
Прощание с режиссёром, сценаристом, народным артистом РСФСР Глебом Панфиловым состоится 30 августа.
12:21
NYT: генерал ВСУ Сырский вопреки Пентагону настаивает на укреплении обороны на востоке
Генерал украинской армии Александр Сырский вопреки советам Пентагона настаивает на необходимости усиления обороны на востоке Украины, пишет газета The New York Times.
12:20
МВД Румынии: АЗС в Креведии, где произошли взрывы, была лишена лицензии
АЗС в румынском городе Креведия, где в результате взрывов погиб один человек, была лишена лицензии.
12:15
СК расследует смерть мирного жителя Белгородской области из-за обстрела ВСУ
Следственный комитет проведёт расследование гибели мирного жителя Белгородской области в результате обстрела села Щетиновка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).
12:14
Новичок СКА Гальченюк заявил, что к нему проявляли интерес другие клубы КХЛ
Нападающий СКА Александр Гальченюк объяснил, почему принял решение перейти в СКА.
12:09
РИА Новости: ВСУ используют солдат как приманку под Купянском
Командование ВСУ использует рядовых солдат в качестве приманки для выявления позиций российских снайперов, рассказал разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки ВС России.
12:09
Лавров: западные политики и журналисты работают языком, а российские — головой
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные политики и журналисты работают языком, а российские — головой и конкретными делами.
11:58
Усик — о реванше с Дюбуа: готов драться завтра на голых кулаках
Украинский боксёр Александр Усик дал комментарий по поводу возможного реванша с британцем Даниэлем Дюбуа.
11:55
Курсанты донецкого военного училища приняли присягу в Мариуполе
Курсанты первого курса Донецкого высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) приняли военную присягу в Мариуполе.
11:53
RTBF: с 1 сентября в Париже запретят арендовать электросамокаты
С 1 сентября в Париже запретят арендовать электрические самокаты.
11:45
Внук Мухаммеда Али потерпел первое поражение в профессиональной карьере
Внук Мухаммеда Али, американский боксёр Нико Али Уолш, потерпел первое поражение в профессиональной карьере.
11:37
Десять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии после взрывов на АЗС в Румынии
Десять человек находятся в тяжёлом состоянии в результате взрывов на АЗС в румынском городе Креведия.
11:31
Спасатели эвакуировали на вертолёте троих туристов в Магаданской области
МЧС России эвакуировало троих туристов на вертолёте в Магаданской области.
11:30
AFP: трое американских военных погибли при крушении вертолёта в Австралии
Трое американских военных погибли в результате крушения вертолёта на севере Австралии, сообщил представитель Корпуса морской пехоты США.
11:29
KSA Sport: Салах поедет на медосмотр в «Аль-Иттихад» после матча с «Ньюкаслом»
Матч третьего тура АПЛ с «Ньюкаслом» может стать последним для нападающего Мохаммеда Салаха в «Ливерпуле».
11:21
Рогов: в Васильевском районе Запорожской области сработала система ПВО
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Васильевском районе Запорожской области сработала система ПВО.
11:21
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами калибра 155 мм
Украинская армия обстреляла Донецк и Ясиноватую снарядами калибра 155 мм, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
11:16
FT: Волож направил запрос об исключении из санкционных списков ЕС
Сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож направил властям ЕС запрос об исключении из санкционных списков.
11:14
Daily Mail: на «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» пожаловались в Еврокомиссию
На клубы Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» пожаловались в Еврокомиссию.
11:06
Рогов рассказал об ожесточённых боях в Работине
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в населённом пункте Работино идут ожесточённые бои.
11:01
Синоптик Цыганков спрогнозировал в Москве потепление к концу недели
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.
11:00
Автомобиль гонщика NASCAR перевернулся десять раз во время заезда
Гонщик Райан Прис попал в аварию в финальном заезде регулярного сезона NASCAR Cup Series.
10:59
Корреспондент RT Косарев сообщил, что попал под обстрел в Донецке
Корреспондент RT Роман Косарев сообщил, что попал под обстрел в Куйбышевском районе Донецка.
10:53
Мишустин поздравил шахтёров с профессиональным праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником.
10:46
Военная хроника рассказала о ночных ударах в Краматорске и Константиновке
Военная хроника рассказала подробности о ночных ударах в Краматорске и Константиновке.
10:44
Глебов — о матчах сборной России: сыграть бы хоть с кем-то
Капитан «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о товарищеском матче сборной России с национальной командой Катара.
10:37
Самолёт Москва — Минводы сел в Волгограде из-за ухудшения здоровья пассажира
Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Минеральные Воды, сел в Волгограде из-за ухудшения здоровья пассажира.
10:32
Один человек пострадал при пожаре контейнера с пиротехникой в Новосибирске
Металлический контейнер с пиротехникой сгорел в Новосибирске, один человек пострадал, сообщает ГУ МЧС по региону.
10:30
Премьер Чолаку: Румыния намерена начать готовить пилотов ВСУ к управлению F-16
Власти Румынии намерены в ближайшие дни подписать документы на подготовку украинских пилотов к управлению F-16.
10:30
Фанаты ПСЖ вывесили баннер о Неймаре на матче с «Лансом»
Болельщики ПСЖ на матче третьего тура чемпионата Франции с «Лансом» вывесили баннер, посвящённый Неймару.
10:22
ABC: минимум 23 морпеха пострадали при крушении вертолёта в Австралии
По меньшей мере 23 морских пехотинца из США пострадали в результате крушения вертолёта у побережья Австралии.
10:14
Дюбуа: меня обманули и лишили победы
Британец Даниэль Дюбуа прокомментировал поражение в бою с украинским боксёром Александром Усиком.
10:14
ВС России уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ в Херсонской области
Группировка ВС России «Днепр» уничтожила в Херсонской области гаубицу Д-30 украинской армии, сообщают экстренные службы региона.
10:13
Аналитики включили Камчатку и Бали в рейтинг направлений для экстремального отдыха
Эксперты сервиса OneTwoTrip составили рейтинг лучших направлений для экстремального туризма в России и за рубежом. В пределах страны в топ среди прочих вошли Камчатка и Байкал, а за её пределами — Бали и Непал. RT ознакомился с полным списком попавших в список стран и регионов.
10:06
Подавший сигнал тревоги самолёт Москва — Минводы сел в Волгограде
Подавший сигнал тревоги пассажирский самолёт, выполняющий рейс из Москвы в Минеральные Воды, сел в Волгограде.
10:05
Пушилин поздравил Донецк с Днём города
Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил Донецк с Днём города, заявив, что столица республики стойко держится.
09:59
Кировское «Динамо» и 2DROTS проведут матч Кубка России на берегу Баренцева моря
Матч между 2DROTS и кировским «Динамо» в Кубке России пройдёт на плавучей платформе для добычи газа, которая находится в Баренцевом море.
09:59
В Туапсинском районе Краснодарского края произошёл пожар в кафе
В селе Кроянском в Туапсинском районе Краснодарского края произошёл пожар на площади 200 кв. м.
09:54
Самолёт Москва — Минводы готовится сесть в Волгограде после сигнала тревоги
Пассажирский самолёт, выполняющий рейс из Москвы в Минеральные Воды, подал сигнал тревоги и снижается для посадки в Волгограде, сообщают авиационные службы.
09:45
Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днём шахтёра
Президент России Владимир Путин поздравил с Днём шахтёра работников и ветеранов угольной отрасли.
09:44
Месси — о дебюте в МЛС: хорошая победа
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о дебюте в МЛС.
09:44
ВС России овладели двумя опорными пунктами ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении группировка ВС России «Запад» овладела двумя опорными пунктами украинской армии, сообщает российское Минобороны.
09:35
Генпрокуратура Румынии завела уголовное дело по факту взрывов на АЗС
Генеральная прокуратура Румынии возбудила уголовное дело по факту взрывов на АЗС в Креведии.
09:32
В ЛДПР опубликовали призыв Жириновского 2018 года отказаться от доллара
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал записку основателя партии Владимира Жириновского от 2018 года, в которой он призывает отказаться от доллара.
09:28
Конате получил российский паспорт
Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате заявил, что получил российский паспорт.
09:23
Bloomberg: Шольц заявил о неудовлетворительном росте экономики в Германии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии сейчас «неудовлетворительный» рост экономики.
09:20
FT: Румыния намерена удвоить транзит украинского зерна через страну
В течение двух месяцев Румыния удвоит транзит украинского зерна через страну, заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку.
09:16
Медведев и Рублёв сохранили позиции в рейтинге ATP перед стартом US Open
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.