CNN: Китай обвинил Японию в эгоизме и безответственности за сброс воды с АЭС «Фукусима»

Власти КНР запретили импорт японских морепродуктов в ответ на сброс воды с АЭС «Фукусима», сообщает CNN. При этом Пекин назвал эту операцию, проводимую оператором станции компанией TEPCO, «эгоистичным и безответственным актом».

Китай запретил импорт всех морепродуктов из Японии в ответ на решение Токио начать сброс обработанной радиоактивной воды с атомной электростанции «Фукусима», сообщает CNN.



Китайские власти пояснили, что этот шаг направлен на предотвращение «риска радиоактивного заражения пищевых продуктов в результате сброса заражённой воды с японской «Фукусимы», а также на защиту здоровья китайских потребителей».



Сброс воды, начатый оператором АЭС компанией TEPCO, вызвал пламенную тираду со стороны Пекина, который назвал эту операцию «эгоистичным и безответственным актом».



Как отмечает издание, такое развитие событий резко обострило и без того «напряжённую вражду» между двумя соседями.



Ранее компания TEPCO заявила, что планирует в четверг сбросить около 200—210 кубометров обработанной воды. А с пятницы компания планирует сбрасывать за сутки 456 кубометров. В общей сложности за 17 дней планируется сбросить 7800 кубометров воды.



Как напоминает издание, в 2011 году разрушительные землетрясения и цунами в Японии привели к загрязнению воды на АЭС «Фукусима» высокорадиоактивными материалами. С тех пор в реакторы для охлаждения расплавленного топлива закачивалась новая вода, при этом внутрь также просачивались грунтовые и дождевые воды, что привело к образованию дополнительного количества радиоактивной воды.



План по сбросу воды разрабатывался уже много лет, и в 2019 году власти предупредили, что места для хранения воды на исходе и у них «нет других вариантов», кроме как сбросить её в обработанном и сильно разбавленном виде. Эти планы были встречены резкими возражениями не только со стороны многих потребителей, но и со стороны государств этого региона, прежде всего Китая, говорится в стране.