Bloomberg: Япония может сбросить воду с АЭС «Фукусима-1» уже 24 августа

Правительство Японии может приступить к сбросу в океан очищенной от радиации воды с АЭС «Фукусима-1» уже 24 августа, сообщает Bloomberg. Ожидается, что во вторник кабинет министров премьера Фумио Кисиды проведёт заседание, на котором утвердит дату начала сброса воды.

Япония приступит к реализации «спорного» плана по сбросу в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» 24 августа, передаёт Bloomberg со ссылкой на местные средства массовой информации.

Ранее премьер-министр Фумио Кисида сообщил журналистам, что во вторник состоится заседание кабинета министров, на котором будет утверждена дата начала сброса воды. Предполагается, что члены кабинета соберутся в 10 часов утра по местному времени в Токио.

В понедельник в преддверии заседания Кисида встретился с главой японской ассоциации рыбопромышленников для обсуждения этого вопроса, а в воскресенье посетил место аварии на АЭС «Фукусима-1».

Как напоминает новостное агентство, план правительства Японии по сбросу в Тихий океан очищенной от радиации воды, объём которой эквивалентен примерно 500 плавательным бассейнам олимпийского размера, в течение как минимум 30 лет вызвал резкую критику со стороны целого ряда стран, в том числе Китая. Там ставят под сомнение безопасность подобного шага.

Хотя сброс вод с ядерных объектов является обычным делом, Китай сомневается в эффективности системы очистки компании-оператора «Фукусима-1» TEPCO и утверждает, что ситуация отличается от стандартной отраслевой практики, так как в 2011 году на АЭС произошла авария.

Обеспокоенность также выражают японские рыболовы. Они опасаются, что сброс воды ударит по продажам рыбы и морепродуктов. Гонконг уже пригрозил ввести ограничения на импортморепродуктов из ряда районов Японии, а в Южной Корее резко вырос спрос на морскую соль, так как потребители пытались сделать запасы перед началом сброса вод с «Фукусима-1».

В июле генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что после двухлетней проверки там пришли к выводу, что сброс «окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую сред» и стратегия правительства соответствует мировым стандартам. Гросси, который 4 июля встретился с Кисидой, подтвердил, что МАГАТЭ будет осуществлять мониторинг сброса, и заявил, что агентство будет работать над тем, чтобы успокоить соседние страны.