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CGTN: жители Фукусимы протестуют против решения властей слить воду с АЭС в океан

Материал представлен в переводе ИноТВ
Около 100 человек из разных регионов Японии приехали в Фукусиму для участия в демонстрации протеста, чтобы вновь выразить своё несогласие с планом правительства по сбросу в море накопленных после аварии на АЭС сточных вод. По их мнению, это решение опасно и оно негативно повлияет на здоровье японцев и на состояние окружающей среды, передаёт CGTN.

Японское правительство и Токийская электроэнергетическая компания (TEPCO) не изменили своего плана по сбросу радиоактивно загрязнённых сточных вод с АЭС «Фукусима» в океан этим летом. Около 100 человек со всей Японии собрались и организовали спонтанные митинги, чтобы вновь выразить своё несогласие с этим планом.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: В радиоактивно загрязнённых сточных водах содержится много радиоактивных материалов. Хотя правительство настаивает на том, что эта вода содержит тритий, оно не раскрыло наличие в ней и других радиоактивных элементов.

ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Я не согласна с планом разбавлять радиоактивно загрязнённые сточные воды, чтобы затем их сливать. Надеюсь, что ради нашего будущего японцы и весь остальной мир смогут объединить свои усилия, чтобы противостоять сбросу радиоактивно загрязнённых сточных вод в море.

ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Авария на АЭС уже привела к серьёзному загрязнению. Я считаю, что сливать радиоактивно загрязнённые сточные воды ещё более неприемлемо! Южная Корея и Япония — это страны, которые потребляют много морепродуктов. И думаю, что все мы чувствуем то же самое: все нервничают по поводу возможного загрязнения.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Хотя я сам уже дедушка и мне за 70, но у меня есть сыновья и внуки. И в будущем мои внуки могут пожаловаться, почему же я не предотвратил сброс радиоактивно загрязнённых сточных вод в море? Если нам заявляют, что с этой радиоактивно загрязнённой водой «всё в порядке», они просто могут её пить сами — но почему же тогда эти радиоактивно загрязнённые сточные воды сливают в море? Это означает, что не всё в порядке.

Дата выхода в эфир 17 июля 2023 года. 

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источник
CGTN Китай Азия
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