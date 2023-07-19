CGTN: жители Фукусимы протестуют против решения властей слить воду с АЭС в океан

Около 100 человек из разных регионов Японии приехали в Фукусиму для участия в демонстрации протеста, чтобы вновь выразить своё несогласие с планом правительства по сбросу в море накопленных после аварии на АЭС сточных вод. По их мнению, это решение опасно и оно негативно повлияет на здоровье японцев и на состояние окружающей среды, передаёт CGTN.
Японское правительство и Токийская электроэнергетическая компания (TEPCO) не изменили своего плана по сбросу радиоактивно загрязнённых сточных вод с АЭС «Фукусима» в океан этим летом. Около 100 человек со всей Японии собрались и организовали спонтанные митинги, чтобы вновь выразить своё несогласие с этим планом.
ПРОТЕСТУЮЩИЙ: В радиоактивно загрязнённых сточных водах содержится много радиоактивных материалов. Хотя правительство настаивает на том, что эта вода содержит тритий, оно не раскрыло наличие в ней и других радиоактивных элементов.
ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Я не согласна с планом разбавлять радиоактивно загрязнённые сточные воды, чтобы затем их сливать. Надеюсь, что ради нашего будущего японцы и весь остальной мир смогут объединить свои усилия, чтобы противостоять сбросу радиоактивно загрязнённых сточных вод в море.
ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Авария на АЭС уже привела к серьёзному загрязнению. Я считаю, что сливать радиоактивно загрязнённые сточные воды ещё более неприемлемо! Южная Корея и Япония — это страны, которые потребляют много морепродуктов. И думаю, что все мы чувствуем то же самое: все нервничают по поводу возможного загрязнения.
ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Хотя я сам уже дедушка и мне за 70, но у меня есть сыновья и внуки. И в будущем мои внуки могут пожаловаться, почему же я не предотвратил сброс радиоактивно загрязнённых сточных вод в море? Если нам заявляют, что с этой радиоактивно загрязнённой водой «всё в порядке», они просто могут её пить сами — но почему же тогда эти радиоактивно загрязнённые сточные воды сливают в море? Это означает, что не всё в порядке.
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