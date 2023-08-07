Arirang News: Япония может начать сброс воды с «Фукусимы» уже в августе

По последним данным, сброс сточных вод с разрушенной цунами АЭС «Фукусима» может начаться уже в этом месяце. По информации южнокорейского телеканала Arirang News, сброс, вероятно, произойдёт после встречи японского премьер-министра с Джо Байденом и президентом Южной Кореи в Вашингтоне на следующей неделе, где глава Японии расскажет о плане действий.

На фоне неизбежного сброса сточных вод с разрушенной цунами атомной электростанции «Фукусима» в Тихий океан японские СМИ сообщают, что этот процесс может начаться уже в этом месяце. Правительство Южной Кореи заявляет, что окончательное решение остаётся за Японией. Бэй Юн Джи с подробностями.

По информации японских Youmiuri и Asahi Shimbun, Япония планирует начать сброс сточных вод с атомной электростанции «Фукусима» уже в конце августа. Со ссылкой на неназванные правительственные источники, в сообщениях, опубликованных в понедельник, говорится, что сброс, вероятно, произойдёт вскоре после того, как премьер-министр Японии Фумио Кисида встретится с президентом США Джо Байденом и президентом Южной Кореи Юн Сок Ёль в Вашингтоне на следующей неделе, где Кисида, как ожидается, объяснит, что вода действительно безопасна.

Они также сообщили, что Токио планирует начать процесс сброса до начала сезона донного травления в водах у берегов Фукусимы первого сентября.

В ответ официальный представитель правительства Южной Кореи заявил на брифинге для прессы в понедельник, что точные сроки начала сброса воды официально не обсуждались между двумя странами, но добавил, что окончательное решение остаётся за Японией.

ПАРК КУ-ЮН, первый вице-министр по координации государственной политики: Япония сама должна решить, когда начать сброс воды. Но мы сообщили им, что в нашем научном отчёте по этому вопросу есть некоторые технические проблемы, поэтому Япония, скорее всего, примет решение после всестороннего рассмотрения, в том числе с учётом озабоченности соседних стран.

Тем временем, официальные лица из Южной Кореи и Японии провели в пятницу встречу в онлайн-формате для дальнейшего обсуждения запросов Сеула относительно плана сброса сточных вод.

Обе стороны провели свой первый раунд переговоров на рабочем уровне в Токио в конце июля после того, как президент Юн попросил премьер-министра Кисиду привлечь южнокорейских экспертов к мониторингу сброса сточных вод с АЭС «Фукусима».

Бэй Юн Джи, Arirang News.

Дата выхода в эфир 07 августа 2023 года.