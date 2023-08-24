CGTN: японский инженер призывает надёжнее защитить население от радиационных рисков

Правительство Японии обязано защитить людей, которые уже и так пострадали из-за аварии на АЭС «Фукусима», а не подвергать их новой потенциальной опасности, поступая вопреки воле собственного народа, считает японский инженер-технолог Гото Масаси. По его мнению, тот факт, что дополнительные радиационные риски фактически полностью игнорируются, является очень серьёзной проблемой, передаёт CGTN.

ГОТО МАСАСИ, японский инженер-технолог: Радиоактивные материалы попадают в организм различными путями, приводя к разрушениям. Например, цезий может негативно повлиять на щитовидную железу, а стронций может повлиять на кости.



Даже в небольших количествах они способны нанести серьёзный вред органам человека и повысить риск раковых заболеваний. Это большая проблема, что внутренние риски, связанные с радиацией при попадании радиоактивных материалов, полностью игнорируются.



Правительство должно защитить тех людей, кто уже пострадал от ядерной аварии и кто потенциально находится в опасности — включая местных рыбаков, а также людей, занятых в сфере производства морепродуктов и сельскохозяйственной продукции, и местных жителей.



Нет смысла в том, чтобы к ним не прислушиваться! И ещё больше недогования у них вызывает тот факт, что ранее власти пообещали в письменной форме, что без понимания людей не будет осуществляться никаких выбросов. Однако правительство отступило от своих слов.



В чём тогда смысл такого правительства? Со стороны японских властей абсурдно заверять, что решение сливать радиоактивно загрязнённые сточные воды в море является «безопасным и научно обоснованным».



Кроме того, это одностороннее решение сливать радиоактивно загрязнённые сточные воды в море было принято против воли народа. Мы надеемся, что японское правительство рассмотрит другие способы обработки сточных вод. Ещё не поздно изменить курс.



Дата выхода в эфир 23 августа 2023 года.