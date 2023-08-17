NYP: жителям Нью-Йорка всё чаще приходится экономить на еде из-за инфляции

Среднестатистические жители Нью-Йорка испытывают трудности из-за инфляции, причём в первую очередь это отражается на их пищевом рационе, пишет New York Post. Журналисты этого издания расспросили прохожих на улицах, чтобы выяснить, как они оценивают нынешнюю ситуацию и какие меры принимают на фоне постоянного роста цен.

По оценкам экспертов, из-за роста цен американцам сейчас приходится тратить на товары повседневного спроса каждый месяц в среднем на $709 больше, чем это было два года назад. Среднестатистические жители Нью-Йорка также испытывают трудности из-за инфляции, причём в первую очередь это отражается на их пищевом рационе, пишет New York Post.



В результате им приходится прибегать к различным ухищрениям, чтобы обеспечить свой рацион. Некоторые стараются экономить на всём и делать покупки лишь во время распродаж, а другие вынуждены есть менее здоровую пищу, чтобы справиться с растущими ценами на продукты. Журналисты New York Post расспросили прохожих на улицах, чтобы выяснить, как они оценивают нынешнюю ситуацию и какие меры принимают на фоне постоянного роста цен.



Как рассказал проживающий в Нью-Йорке 49-летний фокусник Адам Кардоне, он и его 76-летняя мать по имени Фрэн теперь вынуждены охотиться за распродажами, чтобы их кладовая и холодильник не пустовали. Однако магазины, около которых они живут, практически никогда не предлагают никаких скидок, поэтому им приходится делать покупки в других районах.



По словам Кардоне, они заметили, что их счета за продовольствие практически удвоились — в то время как объёмы продуктов в стандартных упаковках продолжают уменьшаться. «Мы заметили, что наши счета почти удвоились. Они удвоились, но при этом всё уменьшилось. Все продукты теперь меньше. Они сокращают объём — если раньше было 12 печенек, то теперь четыре», — пожаловался он. При этом не только цены на продукты ощутимо бьют по его кошельку, но и такие привычные вещи, как поход в кино, где билеты тоже подорожали.



Это подтвердила и его мать Фрэн. По её словам, расходы уже выросли более чем вдвое, а объём продуктов сокращается. «Раньше мой счёт составлял 100–110 долларов. Сегодня это уже было 225 долларов за такое же количество еды», — рассказала она. При этом каждую неделю сумма в чеке оказывается больше, чем неделей раньше, а если у кого-то большая семья и много детей, то они с трудом смогут позволить себе такие расходы.



Как считает 39-летняя жительница Бронкса Майя Родригес, цены на продукты также зависят от конкретного района. Однако за последнее время стоимость привычных продуктов заметно выросла, заметила она. Например, если томатный соус раньше стоил около $5, то сейчас цена уже примерно $7.



Куриные грудки тоже явно переоценены, отметила Родригес, которая работает в индустрии моды. Однако для неё всегда было важно кормить свою семью качественной пищей, поэтому она изо всех сил пытается найти баланс между здоровым питанием и приемлемым уровнем расходов.



В то время как 75-летняя Кэрол Сандерс, которая почти три десятка лет проработала в супермаркетах, а сейчас получает фиксированную пенсию, пожаловалась в беседе с журналистами, что сегодняшние цены заставили её полностью отказаться от определённых продуктов. И теперь она опасается, что это может негативно отразиться на здоровье.



«Я плохо питаюсь. Мне нужно лучше питаться, чем сейчас, потому что у меня больная почка», — пояснила Сандерс. Она также рассказала, что сократила потребление мяса, потому что не может себе позволить его покупать, цены на куриные яйца тоже заметно выросли. «Я в принципе не могу позволить себе правильную пищу, которую мне необходимо есть», — отметила она.



50-летний безработный Крис Гейст заявил, что два его ручных кролика сейчас «едят лучше», чем он сам, потому что свежие листья салата, которые составляют их основной рацион, ощутимо подорожали. И хотя он тоже любит салат, однако вынужден обходиться другой пищей.



Стоимость специального гранулированного корма для кроликов также выросла за последние два года, отметил Гейст. Однако он не готов допустить, чтобы инфляция негативно отражалась на здоровье и питании любимых питомцев. Ради них он готов даже пойти на кражу, но «в разумных пределах», признался безработный.



Между тем 72-летняя Люсиль, которая не захотела называть свою фамилию, заявила, что еда в Нью-Йорке «всегда было дорогой», хотя это зависело от района и уровня сервиса. Однако сейчас, по её словам, деньги стали расходоваться гораздо быстрее: «Кажется, будто 100-долларовая купюра сейчас превратилась в 20-долларовую», — отметила она.