Politico: «цены остаются высокими» — американцы не разделяют оптимизма властей в отношении инфляции

Потребительские цены в США выросли по итогам июля на 3,2% в годовом выражении, что выше данных за июнь, но ниже, чем ожидали экономисты, сообщает Politico. Как отмечает издание, несмотря на умеренную инфляцию, экономические настроения американцев остаются на сравнительно низком уровне, учитывая высокие цены в магазинах и на заправках.

Борьба с инфляцией является основой экономической политики президента США Джо Байдена, однако, несмотря на то, что цены снизились с максимального за последние 40 лет уровня, американцы всё ещё чувствуют, что находятся в трудном положении, пишет Politico.

В четверг в правительстве сообщили, что инфляция в июле ускорилась до 3,2% в годовом выражении — это выше, чем рост до 3%, зафиксированный в июне, но ниже, чем ожидали экономисты. Так называемая базовая инфляция, в которой не учитываются цены на продукты питания и энергоносители, достигла двухлетнего минимума.

Однако настроения потребителей хотя и улучшились, они всё ещё остаются «ниже уровня, существовавшего до пандемии» коронавируса, утверждает эксперт Мичиганского университета Джоан Хсу. «Не думаю, что это удивительно, учитывая, что цены всё ещё остаются довольно высокими», — добавила Хсу.

Как отмечает издание, американцы придают большее значение своим доходам, нежели правительственным данным об инфляции. Хотя стоимость основных товаров и услуг в стране стабилизировалась, цены в продуктовых магазинах, ресторанах и на заправках всё ещё значительно выше, чем до февраля 2020 года.

Это может отчасти объяснить низкий рейтинг популярности Байдена в опросах, несмотря на в целом устойчивый экономический рост и стабильный рынок труда. Кроме того, полагает Хсу, на настроения американцев влияют политические аспекты. Так, в мае на них негативно сказалась ситуация вокруг потолка американского госдолга.

«Годовая инфляция снизилась примерно на две трети с лета прошлого года, а инфляция за вычетом продуктов питания и энергоносителей упала до самого низкого уровня за любой трёхмесячный период с сентября 2021 года», — гласит заявление Белого дома.

По словам члена палаты представителей конгресса США Брендана Бойла, отчёт об умеренной инфляции является признаком того, что «байдономика работает и американцы видят преимущества экономической программы, которая ставит на первое место рабочих и семьи среднего класса».

Тем не менее эксперты предупреждают, что большая часть того, на что американцы тратят свои деньги, продолжает расти в цене, что, возможно, объясняет пессимизм потребителей в сравнении с экономистами. И любой затянувшийся экономический пессимизм может повлиять на позиции демократов в преддверии выборов в 2024 году, пишет Politico.