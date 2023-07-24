France 2: продажи во французских супермаркетах падают на фоне инфляции

Инфляция заставила французов сокращать расходы на еду: они стали реже покупать мясо и перешли на более дешёвые бренды, передаёт France 2. Эксперты отмечают, что такие покупательские привычки могут остаться трендом даже после снижения цен на продовольствие.

Уже долгое время покупателям приходится выбирать, делая покупки в этом супермаркете. Так поступает Мари Пайе. На фоне инфляции эта пенсионерка стала реже приобретать некоторые продукты — например, мясо.

МАРИ ПАЙЕ, пенсионерка: Я покупаю ветчину, курицу, чтобы подавать с яйцами или зеленью, но настоящее мясо — нет.

С начала года объёмы потребления падают. Объёмы продаж снизились на 4,2 процента. Первой жертвой стали отечественные бренды: их продажи сократились на 7,2 процента, тогда как продажи товаров под собственной маркой магазинов выросли на 0,1 процент. Среди них эта покупательница выбирает полдник для своих детей.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Я хотела взять то, что покупала для дочерей раньше, но выберу это, из линейки дешёвых товаров. Попытаюсь немного сэкономить.

Продажи некоторых продуктов сократились сильнее, чем других: чипсов и крекеров — на 4,8 процента, чистящих средств — на 9,8 процентов. Софья Белмекки решила пожертвовать декоративной косметикой.

СОФЬЯ БЕЛМЕККИ, сотрудница отдела по связям с общественностью: Когда я хожу по магазинам и вижу отделы с косметикой, я их избегаю, потому что могу не удержаться и потратить деньги, которые предназначены для чего-то другого, что мне нужно больше, чем косметика.

Сокращение числа покупок может стать трендом.

ЭМИЛИ МАЙЕР, директор отдела бизнес-аналитики в компании Circana: Вполне возможно, что даже после снижения цен такие покупательские привычки останутся, и, следовательно, объёмы потребления продолжат падать.

Некоторые отказываются от покупок в супермаркетах и переключаются на новые магазины. Здесь, например, придерживаются правила безотходного производства: у продуктов более короткий срок годности, а фрукты по форме не соответствуют магазинным стандартам. Такое предложение привлекло этого мужчину.

ДОРИАН АДАСС, миротворец: Всё же выгоднее зайти сюда перед тем, как посещать другие сетевые магазины и гипермаркеты.

В результате цены на 20—30 процентов ниже.

ШАРЛЬ ЛОТТМАНН, глава магазинов Nous Anti-Gaspi: Ужа давно мы отмечаем, что к нам в магазин приходит больше покупателей. Любопытно, что они главным образом выбирают товары, которые на фоне инфляции исчезли с полок других магазинов.

В прошлом году товарооборот магазинов этой сети вырос на 44 процентов.