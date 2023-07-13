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Newsweek: больше половины американцев сократили расходы на продукты питания на фоне роста стоимости жизни

Материал представлен в пересказе ИноТВ
92% американцев заявили, что рост цен отрицательно сказался на качестве их жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого по заказу Newsweek. Около 36% респондентов отметили, что их финансовое положение ухудшилось по сравнению с прошлым годом. По данным опроса, 53% американцев сократили свои расходы на продукты питания, 50% уменьшили траты на одежду, а 45% стали меньше тратить на развлечения и досуг.
Newsweek: больше половины американцев сократили расходы на продукты питания на фоне роста стоимости жизни
AP

Подавляющее большинство американцев — около 69% — заявили, что рост цен «значительно» или «достаточно» повлиял на их жизнь. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Redfield & Wilton Strategies по заказу Newsweek. Многие опрошенные отметили, что за последний год им пришлось сократить расходы на продукты питания, одежду, развлечения и многое другое.

Только 8% американцев заявили, что рост цен никак не сказался на качестве их жизни. Подавляющее большинство — 92% — пострадали либо значительно (40%), либо достаточно (29%), либо незначительно (23%).
 
Около 36% респондентов отметили, что их финансовое положение ухудшилось по сравнению с прошлым годом. 25% заявили об улучшении. 34% американцев ответили, что оно осталось прежним.
 
Несмотря на то что результаты кажутся «обескураживающими», многие показатели значительно улучшились по сравнению с октябрём 2022 года. В прошлом году 46% респондентов указали, что их финансовое положение хуже, чем годом ранее, 18% заявили о том, что оно улучшилось, 33% — о том, что оно осталось прежним.
 
Это объясняется тем, что стоимость жизни, хоть и остаётся высокой, снизилась. В мае этого года уровень инфляции упал до 4% по сравнению с максимумом в 9,1%, достигнутым в июне 2022 года. В октябре 2022 года этот показатель составлял 7,7%.
 
По данным опроса, больше всего пострадали старшие возрастные группы. 45% опрошенных в возрасте от 45 до 54 лет, 44% в возрасте от 55 до 64 лет и 43% в возрасте 65 лет и старше заявили, что их финансовое положение за последний год ухудшилось. Примерно 34% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет, 25% в возрасте от 25 до 34 лет и 23% в возрасте от 35 до 44 лет ответили то же самое.
 
По данным опроса, около 53% американцев сократили свои расходы на продукты питания, 50% уменьшили траты на одежду, а 45% тратят меньше на развлечения и досуг.
 
Около 40% респондентов сократили расходы на отпуска. 47% стали реже ходить в рестораны и пользоваться службами доставки еды, 36% меньше тратят на подарки, а 34% — на путешествия.
 
28% опрошенных заявили о сокращении потребления топлива, 25% — электроэнергии. Только 15% респондентов не сократили эти расходы.
 
Результаты опроса свидетельствуют о том, что половина американцев покупает товары более дешёвых брендов из-за более высокой стоимости жизни. Половина опрошенных указала, что в целом тратит меньше денег на покупки.
 
Помимо опасений по поводу более высокой стоимости товаров повседневного спроса, 63% американцев обеспокоены своей способностью оплачивать ипотеку или арендную плату, пишет Newsweek. 
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