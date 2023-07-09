TVE: всё больше испанских домохозяйств не могут покрыть базовые расходы

23:58
The Athletic: упавшего с лошади вратаря ПСЖ Рико могут выписать из больницы через две недели
Пострадавшего после падения с лошади вратаря «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико могут выписать из больницы через две недели.
23:55
ЦПВС: дроны «коалиции» США продолжают нарушать протоколы деконфликтации в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что беспилотники возглавляемой США «международной антитеррористической коалиции» продолжают нарушать протоколы деконфликтации в Сирии.
23:47
В Гиссене в результате беспорядков пострадали более 20 немецких полицейских
В немецком городе Гиссен на фестивале Эритреи пострадали более 20 сотрудников местной полиции.
23:40
Медведева заявила, что жалость к ней стала одной из причин ухода от Тутберидзе
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева назвала одну из причин ухода из группы Этери Тутберидзе.
23:29
Полиция применила водомёты против протестующих в Тель-Авиве
Израильская полиция применила водомёты для разгона демонстрантов на востоке Тель-Авива.
23:23
Metaratings: Бейл может перейти из «Крыльев Советов» в ЦСКА
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл может перейти в ЦСКА.
23:11
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Пивненко новым командующим Нацгвардией страны.
23:06
ПСЖ объявил о трансфере полузащитника сборной Южной Кореи
«Пари Сен-Жермен» сообщил о подписании контракта с полузащитником сборной Южной Кореи Ли Кан Ином.
22:58
Партсекретарь ЦБ КНР и глава Минфина США провели переговоры в Пекине
Партсекретарь Народного банка Китая, глава государственного управления валютного контроля КНР Пань Гуншэн и глава Минфина США Джанет Йеллен провели переговоры в Пекине.
22:56
Главный тренер женской сборной Замбии заставлял футболисток заниматься с ним сексом
Главный тренер женской сборной Замбии по футболу Брюс Мвапе подозревается в принуждении к интиму своих подопечных.
22:46
Мбаппе на отдыхе сопровождают несколько десятков охранников и БТР
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе находится в отпуске в Камеруне, на родине своего отца.
22:41
В Великом Новгороде задержали подозреваемого в убийстве девушки, чьё тело нашли в бочке
В Великом Новгороде сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в убийстве своей девушки, тело которой было спрятано в бочке на балконе квартиры.
22:33
Власти ДНР устроили встречи украинских военнопленных с семьями
Корреспондент RT Сами Абу Деяб рассказал, что в рамках гуманитарной инициативы власти ДНР устроили встречи украинских военнопленных с семьями.
22:30
Матч между Андреевой и Потаповой на Уимблдоне перенесён на 9 июля
Матч третьего круга Открытого чемпионата
Великобритании между россиянками Миррой Андреевой и Анастасией Потаповой перенесён на 9 июля.
22:23
Полузащитник «Црвена звезда»: в России лучший чемпионат и лучшие люди
Полузащитник сербской команды «Црвена звезда» Гелор Канга высказал своё мнение о чемпионате России.
22:19
Спасатели локализовали в Волгоградской области пожар
В МЧС России заявили, что спасатели локализовали пожар в производственном здании в городе Волжском Волгоградской области.
22:10
ЦСКА сообщил, что Агапов избежал тяжёлой травмы
Пресс-служба ЦСКА выложила информацию о состоянии здоровья защитника команды Ильи Агапова после полученной травмы в матче с «Динамо» в рамках Братского кубка.
22:06
В Волгоградской области создали штаб из-за пожара в мебельном цеху
Администрация города Волжского в Волгоградской области сообщила о создании штаба из-за пожара в мебельном цеху.
21:53
Премьер Франции пообещала запретить продажу фейерверков на День взятия Бастилии
Премьер-министр Франции Элизабет Борн пообещала введение масштабных мер безопасности на 13 и 14 июля в связи с празднованием Дня взятия Бастилии, в том числе запрет на продажу фейерверков.
21:50
«Црвена звезда» разгромил «Нефтчи» в товарищеском турнире в Санкт-Петербурге
Сербская команда «Црвена звезда» крупно обыграла азербайджанский «Нефтчи» в матче Кубка PARI Премьер в Санкт-Петербурге.
21:38
Министр энергетики Украины Галущенко заявил о 271 попадании по энергообъектам страны
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о 271 попадании по энергетическим объектам страны.
21:37
Умер олимпийский чемпион по фехтованию Алёхин
На 69-м году жизни не стало олимпийского чемпиона 1980 года по фехтованию Николая Алёхина.
21:34
В Москве задержали подозреваемого в попытке изнасилования двух женщин
Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила, что в Москве был задержан мужчина, подозреваемый в покушении на изнасилование двух женщин.
21:24
Поздняков: на данный момент ОКР не получал приглашений к участию в Азиатских играх
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопрос о возможном участии российских спортсменов в Азиатских играх.
21:20
Парламент Греции проголосовал за доверие правительству
Парламент Греции большинством голосов проголосовал за доверие правительству, сформированному правящей правоцентристской партией «Новая демократия».
21:09
Сборная Англии стала победителем молодёжного чемпионата Европы
Сборная Англии выиграла молодёжный чемпионат Европы по футболу (U21), обыграв в финале турнира команду Испании.
21:07
Глава МИД Турции Фидан обсудил с Блинкеном ситуацию на Украине
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на Украине.
21:05
Агент Дементьев: уступать никто не будет, КХЛ и НХЛ хотят видеть Федотова в своих рядах
Агент Алексей Дементьев высказался о возможных тяжбах между КХЛ и НХЛ из-за контракта голкипера Ивана Федотова с ЦСКА.
21:01
ВСУ менее чем за час трижды обстреляли Донецк
Украинские военные трижды обстреляли Донецк менее чем за час, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
21:00
Дементьев о ситуации Федотова: необходимо усилить контроль за неаккредитованными агентами
Агент Алексей Дементьев рассказал, чему учит ситуация вокруг голкипера ПХК ЦСКА Ивана Федотова и «Филадельфия Флайерз».
20:50
Медведева анонсировала документальный фильм о себе
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась впечатлениями от съёмок в документальном фильме.
20:46
В многоквартирном доме в Саратове обрушился балкон
Один человек пострадал в результате обрушения балкона третьего этажа в многоквартирном доме в Саратове, сообщает прокуратура Саратовской области.
20:39
На производстве в Волгоградской области произошёл крупный пожар
Сотрудники МЧС России тушат крупное возгорание на площади 1000 кв. м на производстве в Волгоградской области.
20:35
Умяров сыграл за «Спартак» впервые с октября 2022 года
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров вернулся на поле после тяжёлой травмы.
20:28
Полиция задержала двух человек в Париже на акции против полицейского насилия
Сотрудники правоохранительных органов Парижа задержала двух человек во время разгона манифестации против полицейского насилия.
20:24
Первая ракетка мира Алькарас вышел в 1/8 финала Уимблдона
Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас пробился в четвёртый круг Открытого чемпионата Великобритании.
20:16
Шесть человек погибли при крушении самолёта бизнес-класса около Сан-Диего в США
Шесть человек погибли в результате крушения самолёта бизнес-класса в 100 км от Сан-Диего.
20:16
Медведев: Россия никому не позволит «отменить» её ценности
Россия никому не позволит «отменить» её ценности и будет защищать их, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
20:08
Блинкова вылетела с Уимблдона, проиграв Соболенко
Российская теннисистка Анна Блинкова в третьем круге Открытого чемпионата Великобритании уступила белоруске Арине Соболенко.
20:02
Кабмин выделил средства на создание противопожарного подразделения в селе в Алтае
Российское правительство поручило выделить в 2023 году средства на создание подразделения противопожарной службы в селе Алтайского края.
20:00
The Athletic: «Ювентус» рассматривает вариант с подписанием Лукаку
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в «Ювентусе».
19:59
Песков: решение выдать Киеву главарей «Азова» связано с провалами контрнаступления Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение выдать Киеву главарей террористической группировки «Азов»* связано с провалами контрнаступления Украины.
19:55
Дементьев предположил, чем обернётся возможный конфликт между КХЛ и НХЛ из-за Федотова
Агент Алексей Дементьев прокомментировал возможный конфликт между КХЛ и НХЛ из-за того, что вратарь Иван Федотов подписал контракт с ПХК ЦСКА.
19:50
Дементьев: если бы у Федотова действовал контракт, ЦСКА ни в коем случае не пошёл бы на конфронтацию с НХЛ
Агент Алексей Дементьев прокомментировал ситуацию вокруг голкипера ПХК ЦСКА Ивана Федотова с «Филадельфия Флайерз».
19:46
Полковник Макгрегор: Украина лишится Одессы в случае провокационных итогов саммита НАТО
Если НАТО в ходе саммита в Вильнюсе пойдёт на провокационные действия, то Россия может начать активное наступление на Украине, в том числе на Одессу, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
19:44
Родионенко раскритиковала идею пригласить россиян на Азиатские игры без шансов на медали
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о возможном участии российских спортсменов на Азиатских играх.
19:40
Песков назвал нарушением договорённостей передачу Киеву главарей «Азова»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нарушением договорённостей передачу Киеву главарей «Азова»*.
19:39
Усман назвал соперника, с которым хочет подраться вместо Чимаева
Нигерийский боец UFC Камару Усман рассказал, с кем хочет провести следующий поединок.
19:35
Российские артисты поздравили жителей ЛНР с Днём семьи и верности
Артисты молодого лейбла «Брайт Стар», Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир, Роман Архипов поздравили с Днём семьи жителей Луганской Народной Республики.
19:32
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн назвал странным звонок Макрона Зеленскому после его слов о ЗАЭС
Поведение лидеров западных стран, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, говорит об их опасениях насчёт подготовки Киевом провокации на Запорожской АЭС, заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.