Politico: Еврокомиссия раскритиковала Польшу, Испанию и Венгрию за проблемы в судебной системе

В своём ежегодном отчете о верховенстве права Европейская комиссия выразила «серьёзную озабоченность» в отношении независимости судебной системы Польши, отметив, что эта страна проигнорировала большинство рекомендаций ЕС за предыдущий год. Такая негативная оценка ухудшает и без того натянутые отношения между Брюсселем и Варшавой, пишет Politico. Кроме того, под огонь критики попали власти Венгрии и Испании.

Европейская комиссия в среду вновь раскритиковала Польшу за «отсутствие прогресса» в судебной реформе, что фактически подлило масла в и без того накалённые отношения между Варшавой и Брюсселем, отмечает Politico. Еврокомиссия выразила «серьёзную озабоченность» в отношении независимости польской судебной системы в своём ежегодном отчёте о верховенстве права, подчеркнув, что власти этой страны проигнорировали большинство рекомендаций руководства ЕС за предыдущий год.



Кроме того, под огонь критики попали также власти Венгрии и Испании. Такая негативная оценка Еврокомиссии усугубляет и без того натянутые отношения между Брюсселем и Варшавой, говорится в статье. Данный отчёт, опубликованный менее чем за полгода до новых выборов в Польше, наглядно демонстрирует разногласия между руководством ЕС и правящей польской партией «Право и справедливость», поясняет Politico.



По мнению Еврокомиссии, Польша за прошедший год «не добилась прогресса» по исполнению шести предыдущих рекомендаций Брюсселя, касающихся в том числе независимости судебной системы, свободы СМИ и правил лоббирования. Кроме того, в отчёте Варшаву вновь призывают обеспечить разделение функций министра юстиции и генерального прокурора и ввести более строгие правила в сфере лоббирования и борьбы с коррупцией, сообщается в статье.



В то же время в документе пока не упоминается недавно принятый в Польше спорный закон, направленный на «сдерживание российского влияния», который, по мнению правозащитников, фактически может использоваться властями для запугивания своих политических соперников. Как пояснил представитель Еврокомиссии, это связано с тем, что данный вопрос пока находится на рассмотрении Европейского суда.

«На данный момент мы говорим только о том, что вызывает озабоченность в связи с ситуацией в Польше», — заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. В то же время он не исключил того, что руководство Евросоюза может принять решение о «замораживании» дополнительных средств, предназначенных для Польши, если ситуация с выполнением рекомендаций ЕС в этой стране продолжит ухудшаться.



Брюссель до сих пор удерживает миллиарды евро, предназначавшиеся Варшаве, в связи с давним спором относительно гарантий верховенства закона — и хотя польское правительство стремилось извлечь для себя политическую выгоду из этих разногласий, это уже «создаёт внутренние проблемы», подчёркивается в статье. Кроме того, эксперты предсказывают новые споры в отношении недавней европейской сделки по переселению мигрантов, которую Польша пообещала бойкотировать.



В то же время польское правительство предпринимает некоторые шаги, чтобы «попытаться успокоить Брюссель», отмечает Politico. В частности, в январе этого года в Польше была принята первая часть законопроекта, направленного на ограничение некоторых прежних нововведений в судебной сфере, вызвавших недовольство руководства ЕС, в попытке разблокировать €36 млрд средств, которые Варшава так и не смогла получить со времён пандемии COVID-19.



По словам Рейндерса, такие меры, как привязывание денежных выплат к проведению реформ в сфере верховенства закона, помогают Брюсселю повлиять на власти тех стран, которые ранее отказывались выполнять рекомендации. В качестве ещё одного примера он привёл Венгрию, власти которой также пытаются разблокировать замороженные Евросоюзом фонды. «Это также имееет место в Венгрии, где рекомендации за прошлый год стали базой для формирования планов по восстановлению и устойчивому развитию», — отметил еврокомиссар.



Крайне правое правительство Венгрии недавно провело реформу по усилению автономии своего Верховного суда в надежде разморозить более €13 млрд из фондов ЕС, поясняется в статье. В отчёте Еврокомиссии приветствуются эти меры, однако отмечается, что Венгрия по-прежнему «отстаёт» в таких сферах, как гарантия независимости СМИ, антикоррупционные законы и правила лоббирования.



В то же время венгерское правительство резко осудило новую критику со стороны Еврокомиссии, говорится в статье. «Венгрия подвергается нападкам, потому что мы не присоединяемся к военному лобби. Мы не хотим у себя мигрантских гетто. Мы отказываемся отменять программу, направленную на снижение стоимости ЖКХ», — заявил официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач.



Кроме Венгрии, Еврокомиссия также «объявила выговор» Испании, пишет Politico. В отчёте отмечается, что Мадрид «не добился прогресса» по выпонению половины из прошлогодних рекомендаций Брюсселя. В связи с этим ЕС вновь призывает правительство Испании обеспечить независимость генерального прокурора и автономию Генерального совета судебной власти, который осуществляет надзор за судами и судьями в стране, поясняется в статье.



Однако если рассматривать общее положение дел в Евросоюзе в целом, то можно считать, что ситуация улучшается, заявила вице-президент ЕС по защите ценностей и прозрачности Вера Юрова. Она подчеркнула, что ни в одной стране не было замечено серьёзного отступления в этой сфере и что почти две трети рекомендаций Еврокомиссии в 2022 году были приняты во внимание правительствами европейских стран, пишет в заключение Politico.