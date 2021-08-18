Guardian: Польша уступила требованиям ЕС, но пообещала найти другой способ для наказания своих судей

Власти Польши пошли на уступки Евросоюзу, сообщив ему, что закроют палату Верховного суда, занимающуюся дисциплинарными взысканиями с польских судей, пишет The Guardian. Между тем в Варшаве подчеркнули, что в рамках проводимой радикальной реорганизации судебной системы страны они всё равно сумеют изыскать способы для наказания судей, нарушающих закон или иным образом злоупотребляющих своим положением.
Польша сообщила Евросоюзу, что закроет в своём Верховном суде палату, занимающуюся дисциплинарными взысканиями с судей, пишет The Guardian.
Как отмечает издание, деятельность этой палаты, которая, по мнению Евросоюза, нарушает законодательство ЕС, оказалась в центре спора между Брюсселем и Варшавой.
Власти Польши заявили, что они уже направили письмо в Европейскую комиссию, причём произошло это в понедельник, т.е. в последний день, когда Варшава должна была проинформировать Брюссель о том, какие действия она предпримет после того, как в высшей судебной инстанции ЕС заявили, что деятельность дисциплинарной палаты подрывает независимость судов и противоречит законодательству Евросоюза.
Между тем, объявляя о расформировании данной палаты, власти Польши подчеркнули, что им необходимо иметь возможности для наказания судей, нарушающих закон или иным образом злоупотребляющих своим положением. Они также заявили, что изыщут подобные способы из-за проводимой ими радикальную реорганизацию польской судебной системы.
В Варшаве также заявили, что польское законодательство имеет приоритет над законодательством ЕС. Это, как поясняет The Guardian, ещё один вопрос, который усугубляет напряжённость между Евросоюзом и Польшей, пятым по численности населения государством-членом блока.
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