Польский генерал: США едва ли захотят держать свою армию в «авторитарной» Польше

Опытные и прагматичные США не затаят обиду на Польшу за её недемократический закон Lex TVN, а просто заморозят сотрудничество до лучших времён, уверен польский генерал Мирослав Ружаньский. В беседе с Wirtualna Polska он упрекнул сегодняшние власти в разжигании национализма среди поляков, которые уже успели рассориться со многими странами, потеряли политический вес в рядах НАТО, а теперь рискуют потерять американского союзника.

Журналист Wirtualna Polska получил доступ к неофициальной информации из Капитолия, согласно которой принятие закона Lex TVN*, автором которого выступает правящая партия «Право и справедливость», может привести к тому, что США изменят свои военные планы по отношению к Польше. Неисключено, что Вашингтон решится перебросить часть своих войск, базирующихся на территории Польши, в Румынию. Однако, по мнению польского генерала Мирослава Ружаньского, сегодня проблема американо-польских отношений куда сложнее, поэтому сама по себе такая информация не должна вызывать беспокойства.

«То, с чем нам ещё придётся иметь дело, намного сложнее. Как сказал Обама, Польша превращается в авторитарную страну. Заявления американцев можно расценить как утрату доверия к нашей стране. Именно так и будет, если мы станем непрозрачной страной», — пояснил военный в беседе с порталом. Он посоветовал не пренебрегать предупреждениями американских сенаторов и конгрессменов, потому что они могут быть чреваты серьёзными последствиями. Он считает, что США будут ограничивать польским офицерам доступ к целому спектру более тайной информации и в их присутствии не будут приниматься серьёзные решения. Вашингтон также может сократить количество совместных предприятий и инициатив на территории Польши.

«Однако, по моему мнению, самая большая опасность кроется в том, что американцы смогут приостановить поставку техники по уже заключённым контрактам. Я имею в виду прославленные F-35 или систему Patriot», — добавил он.

Польский военный также не исключает того, что американцы поставят Польше ультиматум: если Польша вновь не станет демократической страной, никакой американской техники ей не видать. «Американцы не могут допустить, чтобы они инвестировали большие суммы денег на развитие своей экономической деятельности, а кто-то этим пренебрегал. Давайте будем помнить о том, что общественное мнение в США очень трепетно относится к странам, которые она считает своими партнёрами, будь то демократическая страна или та, что пренебрегает верховенством закона и ограничивает свободу слова».

Генерал обратил внимание на прагматичную зрелость американского правительства, которой польским политикам ещё предстоит научится. По его мнению, США смотрят в будущее, забегая на 5-10 лет вперёд.

«Американцы не будут реагировать, как обиженный ребенок. Зато они могут заморозить определённые проекты, приостановить их реализацию и просто-напросто подождать лучших времён. Если в Польше мы имеем такую нестабильную правовую и судебную систему, то какой здравомыслящий человек решиться действовать в такой стране?»

Мирослав Ружаньский уверен, что польское правительство последовательно пренебрегает сигналами, поступающими из США. Более того, такой слабой позиции, которую сегодня имеет Польша в НАТО, сложно представить. «Мы рассорились со всеми: обидели немцев и французов, порвали контакты с нашими партнёрами из Великобритании и Канады. Братских отношений у нас также нет ни с чехами, ни со словаками, ни с литовцами. Наша позиция в НАТО уже давно маргинализована. Если вдобавок ко всему США отвернутся от нас и мы перестанем быть партнёрами, мы скатимся на периферию Североатлантического альянса», — предупредил он.

Причины такого развития событий он находит в глубоко укрепившемся в польском обществе национализме, который сегодняшняя власть Польши только разжигает. Она убеждает, что Польша будет великой и что она будет в состоянии сделать практически всё собственными руками. «Однако в реальном мире дело обстоит совершенно иначе», — констатировал он.

В беседе с Wirtualna Polska военный упомянул книгу Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска». «Польша — не конь, слон или ферзь. Мы пешка. Но с другой стороны, нам не стоит забывать о том, что любая фигура имеет существенное значение для успешного завершения шахматной партии», — резюмировал он.

* Lex TVN — законопроект, согласно которому в Польше разрешение на вещание имеют только те СМИ, в которых доля иностранного капитала не превышает 49% (прим. ИноТВ).