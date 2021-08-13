Die Welt: своей радикальной политикой Польша отпугивает самых близких союзников

Радикальная политика Варшавы по изменению судебной системы в стране, СМИ и общества отпугивает её самых близких союзников, пишет Die Welt. Недавние поправки к закону о телерадиовещании, которые коснулись американского телеканала, подрывают отношения с США и безопасность НАТО. Теперь партнёры Польши лишились всех иллюзий относительно того, с кем в действительности имеют дело, отмечает автор статьи Филипп Фриц.

Правящая в Польше партия «Право и справедливость» уже годами последовательно изменяет свою судебную систему, СМИ и общество, пишет Die Welt. Недавно польский сейм, нижняя палата парламента страны, продавила поправки к закону о телерадиовещании, известные также как Lex TVN*. Теперь после того, как телеканал TVP был превращён в пропагандистский орган правящей партии, управление региональными СМИ и интернет-службами было передано полугосударственному концерну, были поданы иски против редакций, а также запущены кампании по очернению ряда журналистов, ничто не стоит на пути властей к тому, чтобы лишить оппозиционный канал TVN24 лицензии на вещание, объясняет автор статьи Филипп Фриц.

Этот эпизод очень важен для партнёров Польши, а именно Германии, Франции и не в последнюю очередь США, отмечает автор статьи Филипп Фриц. Теперь они лишились всех иллюзий по поводу того, с кем в действительности имеют дело, а именно с правительством, которое в целях удержания власти попирает ногами национальные интересы, подчёркивает немецкий журналист.

«Право и справедливость» подвергает риску стратегическое партнёрство с США, продолжает издание. Дело в том, что TVN принадлежит американской компании Discovery. Вашингтон уже неделями критикует законодательную инициативу польского сейма. Теперь же ухудшения отношений двух стран не избежать.

При этом для понимания происходящего важно осознавать, насколько США важны для Польши — и как символ свободы, и как союзник в сдерживании «агрессивного российского соседа». Польская армия, вооружённая американским оружием, защищает восточный фланг НАТО. К тому же в стране находятся 4500 солдат США. Своей же радикальной политикой Варшава подвергает альянс опасности.

При этом в отличие от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана польские власти никогда не флиртовали с главой Кремля Владимиром Путиным. Несмотря на авторитарные тенденции, они всегда демонстрировали верность трансатлантизму. Lex TVN — отказ от всего этого, утверждает автор. Объяснить логически то, что происходит сейчас в Польше, невозможно, констатирует Фриц: «Остаются только паранойя, ампутированная пресса, ядовитый инвестиционный климат и страна, которая к тому же отпугивает своих самых близких союзников».

* Lex TVN — законопроект, согласно которому в Польше разрешение на вещание имеют только те СМИ, в которых доля иностранного капитала не превышает 49% (прим. ИноТВ).