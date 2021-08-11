Kresy: в Варшаве считают, что Брюссель оставил Польшу без денег по политическим мотивам

Во вторник во время пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Маме заявил, что у комиссии нет никаких «временных рамок» для завершения оценки польского плана реконструкции. Пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер полагает, что эта задержка связана с сезоном отпусков, а не с политическими причинами, как это имело место в случае с Венгрией, пишет Кresy.

«Еврокомиссия не имеет права задерживать выплату Польше средств в рамках Национального плана реконструкции (КПО) в соответствии с правилами, установленными летом прошлого года», — заявил сегодня пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер. По его словам, у комиссии нет таких полномочий, сообщает Кresy. «Если мы имеем в виду законодательство, то Еврокомиссия не имеет таких полномочий, чтобы задерживать выплату средств по политическим мотивам», — добавил он.

«Давайте будем помнить, что... мы одни из последних подали заявку на Национальную программу реконструкции, поэтому сложно ожидать, что Европейская комиссия уступит нам очередь. При этом я надеюсь, что уже после сезона отпусков в бюрократических структурах Брюсселя эта программа будет окончательно одобрена и реализована. Насколько мне известно... не имеется никаких технических замечаний по форме этой программы. Поэтому я надеюсь, что эта задержка связана исключительно с отпускным сезоном в Брюсселе и определённой неповоротливостью бюрократических структур», — объяснил он.

Мюллер считает, что комиссия не может поступить с Польшей так же, как она обошлась с Венгрией. «Ведь если комиссия заявляет, что кто-то нарушает верховенство закона, и такие ложные заявления выдвигаются в адрес Польши или Венгрии, то сама Европейская комиссия действует незаконным образом, несовместимым с положениями законодательства ЕС», — отметил пресс-секретарь. «Мы рассчитываем на то, что этот проект будет принят в соответствии с согласованиями в Европейском совете на сумму, о которой в ходе саммита договорились все премьер-министры и президенты на саммите», — добавил он.

Во вторник во время пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что у комиссии нет никаких «временных рамок» для завершения оценки польского плана. Европейская комиссия сообщила на прошлой неделе, что крайний срок, согласованный с Польшей, истёк 1 августа.

Дело можно объяснить сугубо политической подоплёкой, а именно спором на линии Варшава — Брюссель: признание верховенства внутреннего права над законодательством ЕС Польским конституционным судом и другие правовые вопросы.

В начале мая правительство Матеуша Моравецкого представило в Брюсселе проект Национального плана реконструкции и тем самым попросило продлить на один месяц стандартный двухмесячный срок оценки. Пока что он всё ещё не утверждён, поэтому, по всей видимости, Польша будет ждать денег от ЕС дольше, нежели того ожидалось. Сумма, согласованная для Польши в рамках Национального плана реконструкции и бюджетных средств на 2021—2027 годы, в общей сложности составляет около €160 млрд, в том числе более €125 млрд в качестве прямых субсидий, резюмирует Кresy.