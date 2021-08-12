GW: мэр Варшавы назвал новый закон о СМИ насмешкой над польскими гражданами и их союзниками

Пропаганде государственного польского телевидения дают миллиарды, а независимому телевидению предъявляют статьи. Это просто-напросто опасно, — такими словами мэр Варшавы Рафал Тшасковский прокомментировал принятый закон Lex TVN. По его мнению, постановление наглядно демонстрирует насмешку над законом, союзниками и гражданами, а также презрение к избирателям.

«Ярослав Качиньский выстраивает авторитарное государство. Помощь в этом ему оказал Павел Кукиз, и это проявление политической коррупции — так оппозиция комментирует вчерашнее голосование в сейме по так называемому закону Lex TVN*. Политики также заявили, что подадут иск в прокуратуру на спикера сейма», — пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Михал Войтчук.



«На пропаганду государственного телевидения идут миллиарды, а независимому телевидению предъявляют статьи. Что это за страна такая? Польша. Не стоит даже проводить какие-то аналогии, равняться на недемократические режимы. Это уже не смешно. Это просто-напросто опасно», — написал сегодня утром на своей странице в Facebook мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Этими словами он прокомментировал принятый вчера в польском сейме закон Lex TVN о СМИ.



«Lex TVN — это насмешка над законом, союзниками и гражданами. А поведение спикера Витек, депутатов партии Kukiz'15 — это презрение в отношении избирателей», — добавил он.





* Lex TVN — законопроект, согласно которому в Польше разрешение на вещание имеют только те СМИ, в которых доля иностранного капитала не превышает 49% (прим. ИноТВ).