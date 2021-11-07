Еврокомиссар: Польша должна уважать решение суда или будет платить

Если Польша не будет уважать решение Европейского суда и не ликвидирует свою Дисциплинарную палату, то она продолжит платить ежедневный штраф в размере €1 млн, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в интервью Die Welt. Рейндерс также отметил, что если Польша не будет платить, то Еврокомиссия воспрепятствует выплате стране средств из фонда ЕС по восстановлению от последствий пандемии.
Польша должна ликвидировать свою Дисциплинарную палату: в противном случае страна так и будет платить штраф в размере €1 млн в день, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в своём интервью для Die Welt. Кроме того, политик подчеркнул, что если Польша будет игнорировать штраф, то Еврокомиссия, в свою очередь, приостановит выплату средств из фонда ЕС, созданного для восстановления европейских экономик после пандемии коронавируса. По словам Рейндерса, Еврокомиссия делает всё, для того чтобы принимать меры против государств, нарушающих европейское право.
Как отметил Рейндерс, Польша получит средства из фонда ЕС для помощи по преодолению последствий пандемии только в том случае, если будет уважать решение Европейского суда и распустит Дисциплинарную палату. Политик отметил, что Брюссель начнёт перечислять средства из своего фонда только тогда, когда Польша приведёт своё законодательство в соответствие с нормами ЕС.
Кроме того, еврокомиссар отмечает, что Еврокомиссия должна убедить Совет ЕС высказать свою позицию по вопросу спора с Польшей и выдвинуть стране условия. При этом Рейндерс подчёркивает, что добиться утвердительного решения от Совета ЕС будет труднее, чем от Европейского суда, поскольку совет является политическим органом, решения в котором принимаются квалифицированным большинством.
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