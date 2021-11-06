Die Welt: длительная ссора Брюсселя и Варшавы только навредит ЕС

Ссора между ЕС и Польшей превратилась в порочный круг, в рамках которого уже нет диалога, а есть только взаимная критика, пишет журналист Дирк Шумер в своей статье для Die Welt. По мнению Шумера, ЕС стоит пересмотреть свою политику и избрать линию не на штрафы, а на компромиссы, в противном случае такие ссоры только навредят ЕС.
Нынешний судебный спор между ЕС и Польшей идёт не только вокруг ценностей, но и вокруг власти и политических вопросов, пишет журналист Дирк Шумер в своей статье для Die Welt. Он отмечает, что штраф, выписанный Европейским судом, также является частью политической игры. По мнению автора, риторика между двумя сторонами уже давно превратилась в порочный круг, в котором Польша и Брюссель уже давно не дискутируют друг с другом, а просто обмениваются критикой. Как отмечает Шумер, польский демарш против примата европейского права поднимает старый вопрос о том, чем именно должен быть ЕС — объединением суверенных государств или же федерацией.
Многих критиков злит тот факт, что Польша не подчиняется решениям Еврокомиссии, являясь при этом вторым крупнейшим получателем субсидий из бюджета ЕС. При этом очевидно, что Варшава не собирается уступать Брюсселю: страна не рассматривает себя в качестве обычного реципиента субсидий, и она имеет на это право, отмечает автор: в 20-м веке Польша сначала была разрушена агрессией нацистов, а в годы холодной войны стала частью соцблока. Как пишет Шумер, очевидно, что Польша, как и Венгрия, Чехия и некоторые другие национал-консервативные страны и дальше не будут без сопротивления воспринимать генеральную линию Брюсселя.
При этом Польша вовсе не собирается выходить из состава ЕС, подчёркивает Шумер: среди польских граждан одобрение ЕС превышает 80%. Однако после брексита Брюсселю не мешало бы избрать более компромиссную линию, отмечает автор. Дефицит демократии в ЕС не удастся преодолеть в суде: правительства Польши и Венгрии подрывают у себя дома правовые государства, но на выборах получают такие результаты, о которых сторонники ЕС в Германии, Испании или Бельгии могли только мечтать.
Резюмируя, автор отмечает, что политика ЕС перестала быть чем-то самим собой разумеющимся. Вследствие этого Брюсселю нужно выстраивать будущее европейского сообщества не посредством штрафов, а посредством диалога с такими странами, как Польша. В противном случае длительные разногласия навредят самому ЕС.
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