Handelsblatt: иск Европарламента против Еврокомиссии имеет мало шансов на успех, но позволит оказать давление

Европарламент подал иск на Еврокомиссию в Европейский суд, сообщает Handelsblatt: причина заключается в бездействии Еврокомиссии в вопросе с выделением Польше средств для восстановления после пандемии. Как отмечает издание, иск сформулирован крайне размыто, поэтому имеет мало шансов на успех, однако поможет оказать давление и поддержать тему на слуху у общественности.
В минувшую среду Европейский суд постановил, что Польша должна выплачивать штраф в размере €1 млн в день за противоречие европейскому праву, пишет Handelsblatt.
Однако теперь спор разгорается внутри самих институтов ЕС: как сообщает издание, Европарламент подал иск в Европейский суд на Еврокомиссию, пожаловавшись на отсутствие запуска соответствующей процедуры против Польши. Как отмечает издание, чтобы понять этот юридический шаг, нужно напомнить о нескольких аспектах спора между Брюсселем и Варшавой.
Первый аспект заключается в жалобе Еврокомиссии против созданной в Польше Дисциплинарной палаты Верховного суда: эта жалоба была удовлетворена, и именно она является причиной штрафа, выписанного Польше Европейским судом. Параллельно с этим Варшава спорит с Брюсселем по поводу получения средств из фонда по восстановлению после коронавируса. Согласно нынешним правилам ЕС, средства помощи могут быть сокращены в случае наличия вероятности того, что эти средства будут использованы для иных целей. Между тем, в Польше, судя по всему, складывается именно такая ситуация ввиду отсутствия независимой судебной системы, пишет Handelsblatt. Таким образом, Еврокомиссия могла бы с полным основанием отказать Польше в получении средств, отмечает издание, однако этого не происходит, потому что процесс замедляется странами — членами ЕС.
С юридической точки зрения, действия Еврокомиссии вызывают вопросы, пишет Handelsblatt. Еврокомиссия обязана предпринимать меры против нарушений принципов правового государства, и подача иска Европарламентом в данном смысле обоснована: однако шансы на его удовлетворение невелики, отмечает издание. Иск сформулирован крайне размыто, что признают даже сами юристы Европарламента. Дело в том, что подобные иски должны содержать конкретную информацию о нарушении: однако же в жалобе Европарламента лишь говорится о том, что Еврокомиссия должна была действовать.
Как отмечает издание, евродепутаты понимают всё это: причина, по которой иск всё же был подан, заключается в желании оказать политическое давление, а также поддержать тему на глазах у общественности.
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