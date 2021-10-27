Польский депутат: штраф Брюсселя — элемент гибридной войны, поэтому необходимо объявить ЕС бойкот

Польский депутат Януш Ковальский призвал в соцсетях бойкотировать решение Европейского суда, который наложил на Польшу ежедневный штраф в размере €1 млн. Варшава будет обязана выплачивать его, пока не упразднит положения о полномочиях Дисциплинарной палаты Верховного суда, которые прописаны национальным законодательством страны, пишет Dziennik.

«Гибридная война между ЕС и Польшей продолжается. Официальным ответом со стороны Польши на шантаж Европейской комиссии и ещё один акт беззакония со стороны Европейского суда должен в конце концов стать бойкот Европейского союза и блокирование всех дальнейших решений ЕС до тех пор, пока Брюссель и Люксембург не станут вновь соблюдать верховенство закона», — написал в Twitter польский депутат Януш Ковальский.

Этот призыв стал реакцией на сегодняшнее решение Европейского суда. Он назначил

Польше штраф в виде ежедневной выплаты в размере €1 млн за отказ приостанавливать действие национального законодательства, которое, в частности, касается юрисдикции Дисциплинарной палаты Верховного суда, сообщает Dziennik.