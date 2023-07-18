DM: «шокирующие истинные масштабы инфляции» — цены на самые востребованные в Великобритании продукты выросли втрое

Самые популярные среди британцев продукты питания выросли в цене почти в три раза за последние два года, пишет Daily Mail. Авторы исследования в потребительской группе Which? призвали правительство немедленно помочь миллионам граждан, вынужденных сокращать расходы, чтобы прокормить свои семьи.

Наиболее востребованные в Великобритании продукты питания за последние два года для британцев подорожали почти в три раза, сообщает Daily Mail со ссылкой на потребительскую группу Which?.

В результате анализа более 21 тыс. наименований продуктов питания и напитков в восьми крупнейших супермаркетах страны исследователи пришли к выводу, что за три месяца до конца июня нынешнего года некоторые продукты подорожали на 175% по сравнению с аналогичным периодом двухлетней давности.

Так, цена на хлебобулочные изделия за это время подскочила в среднем более чем на 30%, а средняя стоимость сыра и мяса выросла на 35% и 24% соответственно. По данным исследователей, хуже всего обстоят дела с тортом Mr Kipling Bakewell Cake Slices, который подорожал на 175%, моцареллой марки, принадлежащей четвёртой по величине сети супермаркетов Великобритании Morrisons, цена на которую выросла на 142,9%, и со стейками из свиной вырезки в магазинах компании Sainsbury's, за которые британцам приходится платить на 120,6% больше.

На фоне подобного стремительного роста цен Which? призывает британское правительство принять решительные меры для поддержки домохозяйств. Миллионам британцев приходится сокращать расходы, чтобы прокормить свою семью.

«Наше исследование раскрывает шокирующие истинные масштабы инфляции цен на продукты питания в супермаркетах с момента начала кризиса стоимости жизни», — приводит издание слова представителя Which? Сью Дэвис.

По её словам, недавнего снижения цен на несколько пенсов на некоторые продукты, которое попало на первую полосу британской прессы, просто недостаточно, чтобы помочь людям. Дэвис призвала правительство обновить правила ценообразования на продукты питания, предупредив, что сейчас «практика ценообразования как в интернете, так и в магазинах непоследовательна, запутанна, а иногда и вовсе отсутствует».

Как отмечает Daily Mail, ожидается, что в ближайшее время Управление по конкуренции и рынкам Великобритании рассмотрит вопрос о том, насколько прозрачно и справедливо происходит установление цен на товары первой необходимости в супермаркетах. После чего, призывает Дэвис, британскому правительству нужно немедленно действовать.