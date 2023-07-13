DM: «потеряли контроль над инфляцией» — Великобритании предрекли ещё десять месяцев кризиса

Экономический кризис в Великобритании закончится только к маю следующего года, сообщает Daily Mail со ссылкой на отчёт организации Grant Thornton. При этом в течение ближайших десяти месяцев британцам придётся и дальше сокращать свои расходы.

Банк Англии обвинили в «потере контроля над инфляцией» в связи с ухудшающимся финансовым положением британских домохозяйств, сообщает Daily Mail.

По данным международной организации, объединяющей независимые аудиторские, бухгалтерские и консалтинговые фирмы Grant Thornton, в условиях продолжающегося роста цен на предметы первой необходимости, в том числе продукты питания, стоимость жизни для британцев будет снижаться по крайней мере ещё десять месяцев. И к тому моменту, когда в мае следующего года экономический кризис наконец закончится, положение средней семьи в Великобритании ухудшится на £2300, учитывая, что в последние годы цены в магазинах росли быстрее, чем доходы британцев.

«Для множества домохозяйств финансовый кризис превратился в войну на истощение. Хотя пик инфляции, вероятно, уже пройден, домохозяйствам ещё предстоит пережить около десяти мучительных месяцев, в течение которых многим придётся и дальше сокращать расходы», — заявил исполнительный директор Retail Economics Ричард Лим, который работал над исследованием совместно с Grant Thornton.

Как отмечает издание, опубликованные во вторник официальные данные показали, что в течение трёх месяцев до мая заработная плата британцев была в среднем на 7,3% выше по сравнению с годом ранее. Однако инфляция в стране составила 8,7%, что более чем в четыре раза превышает установленный Банком Англии целевой уровень в 2%.

При этом правительство опасается вновь повышать зарплаты британцев, опасаясь возникновения так называемой спирали «заработная плата — цены», которая может привести к тому, что высокий уровень инфляции закрепится в экономике на длительный период времени.

Ожидается, что в ближайшие месяцы Банк Англии продолжит серию повышений процентных ставок, чтобы попытаться вернуть контроль над инфляцией. Однако это приведёт к удорожанию ипотечных кредитов для миллионов британских семей, которые и так с трудом сводят концы с концами.

На этой неделе глава Банка Англии Эндрю Бейли признал, что инфляция в Соединённом Королевстве остаётся «неприемлемо высокой», а во вторник премьер-министр Риши Сунак отметил, что она «оказывается более устойчивой, чем все думали».

На этом фоне бывший член Комитета по денежной политике Банка Англии Эндрю Сентанс заявил, что Бейли и его команда «не справляются со своей работой». «Темпы роста заработной платы примерно на пять процентных пунктов превышают уровень, совместимый с инфляцией в два процента. Банк Англии потерял контроль над инфляцией», — предупредил Сентанс.

Согласно отчёту Grant Thornton, несмотря на рост заработной платы, стремительное увеличение стоимости продуктов питания, энергии и других повседневных расходов обошлось британским семьям в £50 млрд в виде недополученного дохода. В ближайшие десять месяцев британцы потеряют ещё £15 млрд. Только после этого уровень жизни начнёт расти, так как доходы начнут превышать инфляцию.

Несмотря на это Бейли и канцлер Казначейства Джереми Хант на этой неделе заявили, что для сдерживания инфляции в Великобритании необходимо сдерживать рост заработной платы. В ответ на это лидеры профсоюзов призвали правительство наконец прекратить «винить работников», которые «просто просят немного увеличить зарплату», чтобы уровень их жизни не продолжал падать, пишет Daily Mail.