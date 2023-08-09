BFM TV: вдвое дешевле — французы всё чаще отдают предпочтение уценённым продуктам в супермаркетах

Полки с уценёнными продуктами в супермаркетах, срок годности которых вот-вот закончится, пользуются у французов всё большей популярностью, сообщает BFM TV. Как поясняет телеканал, сэкономить на таких товарах можно до половины их стоимости. Это существенное подспорье для людей с ограниченным бюджетом, отмечается в репортаже.

Уже несколько минут Мари обходит полки этого супермаркета.

МАРИ, покупательница: Я ищу товар по привлекательной цене. Это позволит мне приготовить вкусное блюдо.

В этой зоне находятся товары, которые через несколько дней испортятся, и поэтому магазин распродаёт их по низкой цене. Большая удача для Жослин, бюджет которой ограничен.

ЖОСЛИН, покупательница: Это я беру. Как только я это вижу, я это беру, потому что это недорого. Кроме того, это можно с чем-то сочетать.

На такие товары скидка может достигать 50%, но, внимание, нужно следить за сроком хранения, поскольку обычно, чем выше скидка, тем ближе истечение срока годности.

Некоторые покупатели даже сменили привычки.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Я стараюсь приходить чаще, как раз чтобы покупать товары с коротким сроком хранения. Прежде, чем начать покупки, я прихожу сюда, чтобы посмотреть, что здесь есть. Сегодня такое впечатление, что шкаф полон товаров.

Чтобы на этих полках не было недостатка в товарах, на кладе Одетта наклеивает этикетки.

ОДЕТТА, работница склада: Мне осталось ещё всё это, и ещё сзади меня.

Процент скидки определятся алгоритмом. Он анализирует количество продукции, которую нужно сбыть, и срок годности. Для магазина речь идёт также о предотвращении напрасной траты продуктов. Ежедневно в эту зону помещают семьсот товаров, и 80% из них продаются.

РАБОТНИК МАГАЗИНА: В масштабах страны за прошлый год мы продали около двенадцати тысяч тонн — это эквивалентно 25 миллионам приёмам пищи, сохранённым, благодаря этой зоне.

Более 95% магазинов этой сети уже приняли на вооружение эту систему.

Дата выхода в эфир: 8 августа 2023 года.