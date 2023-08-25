Proletären Оригинал

Proletären: обещанные Украине истребители F-16 продлевают «бесконечный» украинский конфликт

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Согласие Дании и Нидерландов передать истребители F-16 Киеву приведёт к ещё большему затягиванию украинского конфликта, сообщает Proletären. Кровавый конфликт на Украине выгоден исключительно ВПК Запада, в то время как с обеих сторон гибнут тысячи молодых украинцев и россиян. Тем не менее Зеленский продолжает бессовестно просить больше военной техники.
Proletären: обещанные Украине истребители F-16 продлевают «бесконечный» украинский конфликт
AP
Когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Швецию в минувшие выходные, он поблагодарил скандинавскую страну за предоставленное вооружение и военную технику, которую Киев получил на сегодняшний день, продолжив свою привычку бессовестно просить большего, а именно — истребителей Jas 39 Gripen. «Грипен» — это гордость Швеции, и я думаю, что премьер-министр может разделить эту гордость с Украиной», — заявил Зеленский и получил улыбку в ответ от премьер-министра Ульфа Кристерссона, пишет Proletären.
 
Вероятно, это лишь вопрос времени, когда правящая власть втянет Швецию ещё дальше в опосредованное военное противостояние между НАТО и Россией и поставит Украине вожделенные самолёты производства компании Saab. Первый шаг уже был сделан в конце июня, когда шведское правительство приняло решение о проведении обучения украинских лётчиков по управлению шведскими истребителями, сетует издание.
 
Министр обороны королевства Пол Йонсон заявил тогда о том, что поставка уже находящихся на вооружении у Швеции самолётов маловероятна, а это может, в свою очередь, послужить поводом для заключения выгодного контракта с компанией Saab, принадлежащей олигархам семейства Валленбергов, на производство новых самолётов Киеву. Хотя такой шаг вряд ли изменит баланс сил против России в краткосрочной перспективе, поскольку на строительство самолёта «Грипен» уходит около двух лет.
 
Поэтому в интересах оружейной промышленности продолжать разрушительный вооружённый конфликт, в котором уже погибли сотни тысяч людей, вместо того чтобы начать мирные переговоры. Ни один серьёзный аналитик не верит, что Украина, несмотря на всю военную помощь со стороны НАТО, сможет в обозримом будущем вернуть себе укреплённую территорию, которая находится под контролем России, отмечает автор статьи.
 
Тем временем на бойню в окопах продолжают отправлять украинских и российских мужчин — тех, кто не может откупиться. Недавно Зеленский уволил глав всех региональных военкоматов после коррупционного скандала, связанного со взятками за откуп от военной службы. С другой стороны, российская Дума месяц назад приняла решение повысить призывной возраст на военную службу с 27 до 30 лет.
 
В то же время НАТО продолжает разжигать военный конфликт, который является золотой жилой для военной промышленности. Другая причина затягивания военных действий заключается в том, чтобы защитить доминирующую, но ослабленную позицию США в мире, оборону которой взяли на себя страны Западной Европы в период быстрых изменений в мировой торговле, вызванных вооружённым конфликтом и санкциями против России, пишет Proletären.
 
Однако инициатива Европы осуществляется не в пользу западных стран. Вместо этого сотрудничество БРИКС между Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой укрепилось, поскольку на проходящем в Южной Африке саммите было провозглашено, что около 20 государств подали официальные заявки на вступление в организацию, бросающую вызов мировой гегемонии США.
 
Из Харпсунда Зеленский отправился в голландский Эйндховен. Там украинский президент обрадовался сообщению о том, что Нидерланды поставят Украине самолёты F-16, так же как и в следующей стране в его европейском турне — Дании. Однако это решение не является ни голландским, ни датским. Именно правительство США наконец дало зелёный свет двум странам НАТО на отправку американских F-16 на Украину после долгого отказа.
 
Президент США Джо Байден и его советники, как и каждый раз, когда речь идёт об отправке Киеву всё более тяжёлого вооружения, колебались из-за очевидного риска того, что военные действия выйдут за пределы Украины. Вашингтон рад продолжению конфликта, но не формальному втягиванию в него НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен в письме заявил о полной поддержке США передачи Нидерландами и Данией самолётов Украине, пишет Proletären.
 
Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что самолёты будут поставлены при условии, что они будут использоваться только над территорией Украины, а не для атак на цели внутри России. Но когда Зеленского спросили об этом, украинский президент сказал, что это не обсуждалось, но что «главная цель» — использовать их для защиты украинской территории, резюмирует Proletären.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Proletären Швеция Европа
теги
безопасность визит Владимир Зеленский вооруженный конфликт НАТО оборона помощь Россия самолет спецоперация России на Украине США Украина Швеция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров