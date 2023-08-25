Согласие Дании и Нидерландов передать истребители F-16 Киеву приведёт к ещё большему затягиванию украинского конфликта, сообщает Proletären. Кровавый конфликт на Украине выгоден исключительно ВПК Запада, в то время как с обеих сторон гибнут тысячи молодых украинцев и россиян. Тем не менее Зеленский продолжает бессовестно просить больше военной техники.

Когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Швецию в минувшие выходные, он поблагодарил скандинавскую страну за предоставленное вооружение и военную технику, которую Киев получил на сегодняшний день, продолжив свою привычку бессовестно просить большего, а именно — истребителей Jas 39 Gripen. «Грипен» — это гордость Швеции, и я думаю, что премьер-министр может разделить эту гордость с Украиной», — заявил Зеленский и получил улыбку в ответ от премьер-министра Ульфа Кристерссона, пишет Proletären.

Вероятно, это лишь вопрос времени, когда правящая власть втянет Швецию ещё дальше в опосредованное военное противостояние между НАТО и Россией и поставит Украине вожделенные самолёты производства компании Saab. Первый шаг уже был сделан в конце июня, когда шведское правительство приняло решение о проведении обучения украинских лётчиков по управлению шведскими истребителями, сетует издание.

Министр обороны королевства Пол Йонсон заявил тогда о том, что поставка уже находящихся на вооружении у Швеции самолётов маловероятна, а это может, в свою очередь, послужить поводом для заключения выгодного контракта с компанией Saab, принадлежащей олигархам семейства Валленбергов, на производство новых самолётов Киеву. Хотя такой шаг вряд ли изменит баланс сил против России в краткосрочной перспективе, поскольку на строительство самолёта «Грипен» уходит около двух лет.

Поэтому в интересах оружейной промышленности продолжать разрушительный вооружённый конфликт, в котором уже погибли сотни тысяч людей, вместо того чтобы начать мирные переговоры. Ни один серьёзный аналитик не верит, что Украина, несмотря на всю военную помощь со стороны НАТО, сможет в обозримом будущем вернуть себе укреплённую территорию, которая находится под контролем России, отмечает автор статьи.

Тем временем на бойню в окопах продолжают отправлять украинских и российских мужчин — тех, кто не может откупиться. Недавно Зеленский уволил глав всех региональных военкоматов после коррупционного скандала, связанного со взятками за откуп от военной службы. С другой стороны, российская Дума месяц назад приняла решение повысить призывной возраст на военную службу с 27 до 30 лет.

В то же время НАТО продолжает разжигать военный конфликт, который является золотой жилой для военной промышленности. Другая причина затягивания военных действий заключается в том, чтобы защитить доминирующую, но ослабленную позицию США в мире, оборону которой взяли на себя страны Западной Европы в период быстрых изменений в мировой торговле, вызванных вооружённым конфликтом и санкциями против России, пишет Proletären.

Однако инициатива Европы осуществляется не в пользу западных стран. Вместо этого сотрудничество БРИКС между Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой укрепилось, поскольку на проходящем в Южной Африке саммите было провозглашено, что около 20 государств подали официальные заявки на вступление в организацию, бросающую вызов мировой гегемонии США.

Из Харпсунда Зеленский отправился в голландский Эйндховен. Там украинский президент обрадовался сообщению о том, что Нидерланды поставят Украине самолёты F-16, так же как и в следующей стране в его европейском турне — Дании. Однако это решение не является ни голландским, ни датским. Именно правительство США наконец дало зелёный свет двум странам НАТО на отправку американских F-16 на Украину после долгого отказа.

Президент США Джо Байден и его советники, как и каждый раз, когда речь идёт об отправке Киеву всё более тяжёлого вооружения, колебались из-за очевидного риска того, что военные действия выйдут за пределы Украины. Вашингтон рад продолжению конфликта, но не формальному втягиванию в него НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен в письме заявил о полной поддержке США передачи Нидерландами и Данией самолётов Украине, пишет Proletären.

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что самолёты будут поставлены при условии, что они будут использоваться только над территорией Украины, а не для атак на цели внутри России. Но когда Зеленского спросили об этом, украинский президент сказал, что это не обсуждалось, но что «главная цель» — использовать их для защиты украинской территории, резюмирует Proletären.