Politico: быстро обучить украинцев летать на F-16 не получится

Несмотря на стремление союзников передать Киеву F-16, процесс подготовки пилотов ускорить никак не получится. Инструкторы и лётчики рассказали Politico, что подготовка новичков с нуля и даже переучивание опытных пилотов занимает много времени и сопряжено с различными трудностями.

Украинцы с недовольством, а в некоторых случаях со злобой реагируют на сообщения СМИ о том, что научить лётчиков ВСУ уверенно управлять вожделенными самолётами F-16 удастся не раньше следующего лета, а может, и позднее. Однако, как пишет Politico, несмотря на стремление западных союзников передать Украине самолёты F-16, процесс подготовки пилотов ускорить никак не получится.

Как отмечает издание, F-16 — многоцелевой истребитель, который президент Владимир Зеленский выпрашивает у Запада с самого начала российской спецоперации. В пятницу Нидерланды и Дания подтвердили, что получили разрешение от США передать эти самолёты Киеву сразу после завершения подготовки лётчиков. Но вопрос о готовности пилотов вызывает немало споров.

Генерал ВВС США Джеймс Хекер, командующий американской авиацией в Европе и Африке, рассказал репортёрам, что на подготовку эскадрилий F-16 к боевым действиям уходит четыре-пять лет. Очевидно, генерал Хекер вёл речь о мастерстве высшего класса, но даже для обучения лётчиков основам, таким как одиночный бой и удары по наземным целям, скорее всего, понадобится шесть месяцев.

Инструкторы и лётчики рассказали изданию, что подготовка новичков с нуля и даже переучивание опытных пилотов занимает много времени и сопряжено с различными трудностями.

«Это не просто пересесть из «Мини Купера» за руль грузовика F-150 «Форд», — сказал один действующий пилот F-16, попросивший не называть его имя, так как он не уполномочен говорить со СМИ.

«Вы видели фильм «Лучший стрелок» с Томом Крузом, который говорит: «Будешь думать, погибнешь», — рассказал бывший пилот F/A-18 «Хорнет» Том Рихтер, переучившийся на F-16. — Пускай это звучит как штамп из низкосортного голливудского кино, но это на самом деле правда».

Сейчас Рихтер перешёл в гражданскую авиацию. Он попытался объяснить процесс переучивания с одного самолёта на другой.

«Если ты думаешь, где у тебя тумблер, где кнопка для запуска ракеты, — это проблема. Всё должно быть естественно, на уровне интуиции, но это приходит только с опытом», — говорит он. Когда пилот переучивается с одной машины на другую, это особенно неудобно.

«Ты привык к своему самолёту, тебе в нём комфортно, ты управляешь им, даже не задумываясь. А опытному пилоту, когда он переучивается, надо менять мышечную память, надо на уровне интуиции привыкать к новой системе», — сказал он.

«Предположим, лётчик знаком с МиГ-29. У этого самолёта совершенно другая конструкция. Авионика, система управления вооружением, информационная система — всё другое. И ты говоришь лётчику, что он должен полностью переучиться, забыть всё, что впитал ранее, разработать и развить совершенно новую мышечную память, чтобы в небе не надо было задумываться. В определённом смысле даже проще взять новичка прямо с улицы и научить его», — объяснил Рихтер.

По мнению Рихтера, как у опытного лётчика, так и у новичка уйдёт минимум шесть-семь месяцев на базовую подготовку, чтобы соответствовать боевым стандартам. Это при условии, что всё идёт гладко, погода хорошая, у самолёта нет никаких поломок, занятиям ничего не мешает, а обучаемые не сталкиваются ни с какими заминками.

Потом, когда основная лётная подготовка завершена, говорит Рихтер, в идеале нужно выделить ещё три месяца на обучение воздушному бою, а потом ещё три месяца на то, чтобы научиться наносить удары по наземным целям.

«После этого тебя знакомят с боевым построением, с твоим постоянным местом в строю. Ты учишься как ведомый, а потом добавляются всё новые сценарии, потому что основы ты как бы освоил и теперь должен развить в себе боевые качества в полной мере», — объяснил он.

Конечно, что-то можно сократить, можно бросить лётчика в бой гораздо раньше, сразу после основной лётной подготовки, и он тогда не будет действовать в строю F-16.

«По сути дела, такого пилота просто бросают в огонь», — сказал Рихтер.

Однако это довольно рискованно, потому что обстановка в украинском небе непростая, там действует современная ПВО, там работают системы РЭБ. И не стоит забывать, что у России есть свои опытные лётчики.