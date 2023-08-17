Der Freitag: предложения Шольца ограничить радиус действия Taurus являются «очковтирательством»
На Украине повторяется ситуация, знакомая США по Корейской войне 1950–1953 годов и войне во Вьетнаме, отмечает журнал Der Freitag. Историк Джон Льюис Гэддис описал дилемму, которую перед США поставили войны Вашингтона в Азии во второй половине ХХ века: проамериканские режимы, как только им угрожало поражение, требовали увеличить поставки оружия и прислать новых солдат. И США приходилось выполнять эти требования, так как они «представили региональные войны как решающие сражения между свободным миром и коммунистическими диктатурами» и «потеряли бы лицо, если бы не уступили желаниям осаждённых режимов в Сеуле и Сайгоне».
«Угроза собственного краха всегда была проверенным «оружием» слабых государств против своих союзников». И на Украине, по мнению немецкого журнала, можно наблюдать такой же пример поведения. «Если украинская армия переходит к обороне, немедленно раздаются призывы к большему количеству оружия». Киев последовательно требовал танки Abrams и Leopard 2, потом к ним добавились истребители F-16, теперь решающий перелом должны совершить немецкие ракеты Taurus. «Это, безусловно, не предел», — констатирует издание.
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