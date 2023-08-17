Der Freitag: предложения Шольца ограничить радиус действия Taurus являются «очковтирательством»

Запад попал в ловушку, в которой он уже был во Вьетнамской и Корейской войнах. Он вынужден поставлять всё больше оружия, чтобы проамериканский режим не потерпел поражение. Украина использует эту ситуацию и требует всё новых оружейных систем, а они несут всё новые и более опасные риски. Журнал Der Freitag считает, что в дискуссии о поставках Taurus канцлер занимается «очковтирательством», преуменьшая опасность роста напряжённости, нереалистичными предложениями по ограничению дальности действия немецких ракет.

На Украине повторяется ситуация, знакомая США по Корейской войне 1950–1953 годов и войне во Вьетнаме, отмечает журнал Der Freitag. Историк Джон Льюис Гэддис описал дилемму, которую перед США поставили войны Вашингтона в Азии во второй половине ХХ века: проамериканские режимы, как только им угрожало поражение, требовали увеличить поставки оружия и прислать новых солдат. И США приходилось выполнять эти требования, так как они «представили региональные войны как решающие сражения между свободным миром и коммунистическими диктатурами» и «потеряли бы лицо, если бы не уступили желаниям осаждённых режимов в Сеуле и Сайгоне».

«Угроза собственного краха всегда была проверенным «оружием» слабых государств против своих союзников». И на Украине, по мнению немецкого журнала, можно наблюдать такой же пример поведения. «Если украинская армия переходит к обороне, немедленно раздаются призывы к большему количеству оружия». Киев последовательно требовал танки Abrams и Leopard 2, потом к ним добавились истребители F-16, теперь решающий перелом должны совершить немецкие ракеты Taurus. «Это, безусловно, не предел», — констатирует издание.

Проблема состоит ещё и в том, что в случае с Украиной Запад действует «не морально, а цинично», «поставляет лишь столько оружия, чтобы Украина не проиграла войну, а Россия не смогла её выиграть». Der Freitag пишет, что Запад допускает «медленное разрушение Украины», для того чтобы добиться своей «высшей цели» — «ослабления России, по возможности с минимальными рисками».

Немецкий журнал также критикует «некомпетентных журналистов и политических советников-псевдоэкспертов», которые «снова распространяют сказки о чудо-оружие», которое уж точно позволит Украине отвоевать территории, включая Крым, и игнорируют все риски эскалации. Действительно, радиус действия ракет Taurus позволил бы Украине уничтожить опоры Крымского моста и «оборвать линии снабжения российской армии», так как от Херсона до Керчи как раз 500 км. Но примерно столько же от северной границы Украины до Москвы, таким образом, «они могли бы настичь и Владимира Путина», — напоминает журнал.

«Канцлер Олаф Шольц (СДПГ), которого многие ругают за «нерешительность», хотел бы исключить такую эскалацию, которая в крайних случаях также может вызвать ядерный ответ», — полагает Der Freitag. В качестве меры предосторожности Шольц думает об ограничении дальности полёта ракет перед их поставкой на Украину, но, по мнению немецкого издания, это «очковтирательство». Это не снизит вероятность эскалации, так как «технические ограничения могут быть отменены» и «специалисты украинской армии уже хорошо разбираются в адаптации западных систем вооружения к украинским нуждам».

Кроме того, даже если бы удалось исключить удары по территории России, остаётся нерешённым вопрос с ракетоносителем, который должен будет поднять Taurus в воздух. Для этого подходят только Tornado или Eurofighter. «Так что можно догадаться, какой род вооружений будет требоваться Украиной дальше», — подводит итог Der Freitag.