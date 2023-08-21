SwebbTV: Швеция не вступит в НАТО пока конгресс США не одобрит сделку по F-16 с Турцией

18:08
Автомобиль врезался в толпу в центре Манхэттена
Семь человек получили ранения, когда в них врезался автомобиль в центре Манхэттена в Нью-Йорке. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на местную полицию.
18:08
Путин призвал власти Подмосковья не ослаблять внимание к семьям участников СВО
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым поручил не ослаблять внимание к семьям участников специальной военной операции.
18:07
Член грузинской правящей партии назвал покидающего Грузию посла США вредителем
Член правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа назвал завершающую свою работу посла Соединённых Штатов в Грузии Келли Дегнан вредителем.
18:07
Путин 22-24 августа примет участие в саммите БРИКС в формате ВКС
Российский лидер Владимир Путин 22-24 августа примет участие в XV саммите БРИКС в формате ВКС.
18:02
В Институте физики атмосферы спрогнозировали увеличение числа сильных ливней в Москве
Старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский выразил мнение, что число сильных ливней в Москве будет расти.
18:00
Рязанцев: Кубок мира — турнир, где одна плохая партия способна поставить крест на перспективах гроссмейстера
Российский гроссмейстер Александр Рязанцев высказал мнение, что Кубок мира по шахматам является тем турниром, где плохая игра может повлиять на карьеру спортсмена.
17:58
Борисов: России приходится заново осваивать лунные технологии из-за перерыва
Глава российской госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что России приходится практически заново осваивать технологии полёта к Луне из-за длительного перерыва в почти 50 лет.
17:57
Минсельхоз опроверг сообщения о росте цен на хлеб в России
Министерство сельского хозяйства России заявило, что информация о существенном росте цен на хлеб не соответствует действительности.
17:57
В Москве благоустройство студенческого квартала у МГТУ Баумана выполнено на 75%
Благоустройство студенческого квартала, расположенного возле МГТУ имени Н.Э. Баумана, выполнено на 75%. Основные работы планируют завершить к сентябрю.
17:56
В Калининградской области сотрудники в основном не говорят с начальством о карьере
Сервис по поиску работы HeadHunter провёл исследование в Калининградской области, чтобы выяснить, насколько руководители заинтересованы в карьерном продвижении своих сотрудников.
17:56
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с некачественным ремонтом в курганской школе
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушает доклад курганского следственного управления об итогах проверки в школе города Макушино. Проверку инициировали после жалоб жителей в соцсетях на некачественный ремонт в образовательном учреждении.
17:55
В Свердловской области увеличат финансирование сферы ЖКХ на два миллиарда рублей
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение увеличить в Свердловской области финансирование госпрограммы по развитию ЖКХ на 2 млрд рублей.
17:55
Рязанцев считает Салимову настоящим открытием Кубка мира по шахматам
Российский гроссмейстер Александр Рязанцев оценил игру болгарки Нургюл Салимовой в финальном матче Кубка мира по шахматам.
17:55
В Челябинской области спасли четырёх человек во время шторма на озере
В Челябинской области несколько человек попали в шторм на озере Увильды в Аргаяшском районе.
17:54
Полиция Владивостока проверяет сообщения о драке между подростками
Во Владивостоке проверяют сообщение, появившееся накануне в местных СМИ, о потасовке между школьниками.
17:53
В Волгоградской области подвели итоги детской оздоровительной кампании
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания заявил, что этим летом в пришкольных и загородных лагерях региона отдохнули свыше 86 тыс. детей и подростков.
17:52
CNN: ещё 800 человек числятся пропавшими в результате пожара на острове Мауи
Ещё 800 человек числятся пропавшими из-за пожара на острове Мауи на Гавайях.
17:51
Захарова назвала русофобией планы Эстонии лишить россиян голоса на выборах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инициативу правительства Эстонии о «временном» лишении граждан России и Белоруссии права голоса на выборах в органы местного самоуправления.
17:50
В Удмуртии предупредили о заморозках в ночь на 22 августа
В Удмуртии в ночь на вторник, 22 августа, ожидаются заморозки.
17:50
Рязанцев — о победе Горячкиной на Кубке мира: Александра взяла верх в борьбе нервов
Российский гроссмейстер Александр Рязанцев высказался о победе россиянки Александры Горячкиной над болгаркой Нургюл Салимовой на Кубке мира по шахматам.
17:48
Life.ru: четвёртого утонувшего после ливня диггера обнаружили в Москве-реке
Тело четвёртого погибшего на экскурсии по подземным коллекторам после ливня обнаружили в Москве-реке.
17:47
Смагин: Горячкина вытащила тай-брейк прямо на зубах
Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал победу Александры Горячкиной над болгаркой Нургюл Салимовой в финале Кубка мира в Баку.
17:45
Генерал США Хекер: ВСУ потребуется около пяти лет на освоение истребителей F-16
Командующий Военно-воздушными силами США в Европе генерал Джеймс Хекер высказал мнение, что Вооружённым силам Украины потребуется около пяти лет на освоение истребителей F-16.
17:45
Глава «Роскосмоса» назвал длительность работы двигателя причиной аварии «Луны-25»
Авария автоматической станции «Луна-25» произошла из-за того, что двигатель не отключился в штатном режиме. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
17:44
Более половины родителей в Москве получили свидетельство о рождении сразу в роддомах
Более половины родителей в Москве в 2022 году получили свидетельство о рождении ребёнка сразу в роддомах, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
17:42
МИД Турции вызвал дипломатов Дании и Нидерландов из-за акций с сожжением Корана
Временный поверенный посольства Дании и секретарь посольства Нидерландов в Анкаре были вызваны в МИД Турции из-за акций с сожжением Корана.
17:41
Посольство США призвало американцев покинуть Белоруссию
Гражданам США рекомендуется немедленно покинуть Белоруссию, заявило американское посольство в республике.
17:37
В московских ревматологических центрах внедрили телемедицинский сервис
В московских ревматологических и нефрологических центрах начал работу телемедицинский сервис, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
17:37
СК начал проверку после того, как в одном из парков Москвы утонула девочка
Девочка, утонувшая в пруду в одном из парков Москвы, по предварительным данным, гуляла у водоёма вместе с подругой, сообщил Следственный комитет. Ведомство проводит проверку по факту гибели ребёнка.
17:35
Россельхознадзор запретил поставку ряда продуктов из Новой Зеландии
Россельхознадзор с 22 августа запрещает поставки в Россию косточковых и семечковых плодов из Новой Зеландии из-за бурой монилиозной гнили.
17:33
Зайнутдинов: спасибо ЦСКА, что дал мне возможность осуществить свою мечту
Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов поблагодарил клуб и болельщиков за поддержку после перехода в «Бешикташ».
17:32
В Москве после капремонта открылись ещё три поликлиники
В Москве после капитального ремонта открылись ещё три поликлиники, заявил мэр Сергей Собянин.
17:30
Дворкович считает закономерной победу Горячкиной на Кубке мира по шахматам
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович высказал мнение, что победа россиянки Александры Горячкиной на Кубке мира является закономерной.
17:26
Фестиваль «Лига триатлона ФТР & Ironstar Krylatskoe» собрал более 2500 участников
Фестиваль спорта «Лига триатлона ФТР & Ironstar Krylatskoe», прошедший 18—20 августа в Москве, собрал более 2,5 тыс. участников из 166 городов России.
17:25
В технополисе «Москва» открыли первую свободную таможенную зону
На площадке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис «Москва» открыли первую свободную таможенную зону.
17:25
Врачи рассказали о состоянии стюардессы с авиарейса Сочи — Москва
Врачи рассказали о состоянии здоровья стюардессы самолёта Сочи — Москва, который совершил экстренную посадку в Волгограде.
17:22
В Тюмени фестиваль «Вкусы тюменской осени» пройдёт 10 сентября
В Тюмени 10 сентября гастрономический фестиваль «Вкусы тюменской осени» пройдёт на 16 городских площадках.
17:22
В Ногинске легковушка врезалась в машину полиции, пострадали пять человек
Пять человек пострадали в результате ДТП с полицейским автомобилем и легковушкой в Ногинске.
17:22
Беспилотник сбит в Шебекинском городском округе Белгородской области
Силы ПВО России сбили беспилотник самолётного типа в Шебекинском городском округе Белгородской области. Дрон был поражён в районе села Безлюдовка.
17:20
Захарова призвала ООН дать оценку преследованию российских правозащитников в ЕС
В ООН должны дать объективную оценку фактам преследования русскоязычных правозащитников. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
17:20
На станции Лихоборы МЦД-3 открыли площадку «Музыки в метро»
На станции Лихоборы третьего Московского центрального диаметра открыли площадку проекта «Музыка в метро».
17:17
В Оренбурге на кинофестивале покажут фильм о лидере группы «Чайф»
В Оренбурге на кинофестивале «Восток & Запад. Классика и авангард» покажут фильм «Дом в моей голове» о лидере группы «Чайф» Владимире Шахрине.
17:17
Гладков: в Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник самолётного типа
В Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник самолётного типа. По предварительным данным, пострадавших в результате падения осколков нет.
17:17
ЦСКА объявил о переходе Зайнутдинова в «Бешикташ»
ЦСКА объявил о переходе полузащитника Бахтиёра Зайнутдинова в «Бешикташ».
17:16
В Нижегородской области за полгода музеи посетили 676 тысяч человек
В Нижегородской области за январь — июнь 2023 года музеи посетили более 676 тыс. человек.
17:16
Показ телепередачи «Давай поженимся» возобновится в конце августа
В конце августа на Первом канале возобновляется показ телепередачи «Давай поженимся».
17:15
Фигурист Ерёменко: мне хорошо там, где я не трачу себя впустую
Фигурист Игорь Ерёменко ответил на вопрос, не пугала ли его необходимость на неопределённый срок уехать вместе с Аннабель Морозов в Америку.
17:15
Почти семь тысяч жителей Подмосковья проверили здоровье в парках региона летом
В Московской области с начала лета почти семь тыс. человек приняли участие в акции «Проверь здоровье в парке».
17:14
Специалист Ржавитина рассказала о запрещённых грузах для курьерской доставки
Менеджер по обучению сотрудников в СДЭК Светлана Ржавитина рассказала о запрещённых к отправке курьерской компанией грузах.
17:13
Объём промпроизводства в Москве вырос в два раза за пять лет
Объём промышленного производства в Москве вырос в два раза за пять лет, заявил мэр Сергей Собянин.