SwebbTV: Швеция не вступит в НАТО пока конгресс США не одобрит сделку по F-16 с Турцией

Конгресс США под разными предлогами блокирует сделку о продаже истребителей F-16 Турции, что, в свою очередь, затягивает процесс присоединения Швеции к НАТО. Об этом заявил американский аналитик Майкл Рубин в эфире шведского радио, передаёт SwebbTV. Продажа американских самолётов F-16 рассматривается Анкарой как «необходимое условие» для одобрения заявки скандинавской страны на вступление в Североатлантический альянс.

Более года шведская политическая элита пытается втянуть Швецию в возглавляемую США военную организацию НАТО. В июле этого года в СМИ сообщалось, что Турция дала согласие на одобрение заявки Швеции о присоединении к Североатлантическому альянсу, однако Анкара не торопится с ратификацией, пишет портал SwebbTV.

И вот теперь американский аналитик и бывший сотрудник Пентагона Майкл Рубин, заявил в эфире шведского радио, что до членства Швеции в НАТО, возможно, ещё далеко. По его словам, причина заключается в том, что Турция не пойдёт навстречу Стокгольму до тех пор, пока Анкара не получит согласие на приобретение американских самолётов F-16, которые Турция пытается заполучить уже в течение нескольких лет. Эксперт убеждён, что конгресс США по разным причинам будет и дальше препятствовать осуществлению этой сделки, отмечает SwebbTV.

Рубин заявил, что продажа F-16 Турции является «необходимым условием» для того, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал заявку Швеции в НАТО. Президент США Джо Байден хочет продать самолёты туркам, но не может реализовать свои планы без одобрения сената. Такое блокирование сделки «может привести к тому, что Швеция не станет членом НАТО», объяснил аналитик. «В конце концов Швеция не станет членом НАТО», – завершает SwebbTV словами Майкла Рубина.