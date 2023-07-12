Заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция примет Швецию в НАТО ознаменует собой конец двухвековой политики неприсоединения североевропейского государства к военным блокам, сообщает Proletären. Однако Эрдоган поменял свою позицию из-за возможности приобретения американских истребителей F-16, а не благодаря «позорным» усилиям Стокгольма по охоте за политическими оппонентами главы Турции. Таким образом, очередная крупная оружейная сделка в «золотые» для мирового ВПК времена поможет смыть шведский нейтралитет «прямо в унитаз».

«Шарады» на этот раз закончились, пишет издание Proletären, комментируя известие об одобрении Турцией заявки Швеции в НАТО. Несмотря на несколько неожиданный характер решения турецкого лидера, как недавно отметил глава МИД Швеции Тобиас Бильстрём, ото было лишь вопросом времени. Эрдоган хотел получить максимальную выгоду от своей позиции на переговорах, но никогда не стоял вопрос о том, что вступление скандинавского королевства в Североатлантический альянс в конечном итоге не пойдёт по нужному Соединённым Штатам пути.

Как полагает автор статьи, Эрдогану хорошо заплатили, и он может быть доволен. В результате переговоров со шведским правительством в Североатлантическом альянсе решили учредить пост специального координатора по борьбе с терроризмом для защиты «законных интересов безопасности» Турции, и по этой части Эрдогану действительно удалось заставить натовцев принять идею об «опасной» РПК. Прежняя мантра о том, что всё, что не удовлетворяет США и НАТО, приравнивается к уступкам «ужасному Путину», была расширена перед саммитом в Вильнюсе. Теперь Столтенберг заявляет, что «только Путин и РПК» выиграют от того, что Швеция не будет допущена в военный блок.

Парадокс заключается в том, что «законные интересы безопасности» Турции даже дают ей право бомбить Сирию, причём эти бомбардировки не были осуждены шведским МИДом. В то же время России отказывают в каком-либо учете её интересов безопасности, и это не подвергается сомнению никем в западных СМИ, подчёркивает Proletären.

После выдвижения Эрдоганом нового условия для ратификации заявки Швеции стало ясно, насколько тесно связаны между собой НАТО и ЕС. Евросоюз — это что угодно, но только не мирный проект, каким его изображают европейцы в его собственной историографии, поскольку 22 из 27 стран-членов ЕС уже являются членами НАТО, и Швеция станет двадцать третьей.

Трёхстороннее соглашение между Швецией, Финляндией и Турцией, которое было подписано на саммите НАТО в Мадриде в июне прошлого года, в настоящее время дополняется двусторонним соглашением между Швецией и Турцией, в котором скандинавы вновь обязуются выслеживать выступающих против Анкары «террористов».

Однако более важным, чем позорное участие Швеции в охоте турецкого государства на политических противников, безусловно, было участие в переговорах президента США Джо Байдена. Хотя Турция и Вашингтон официально не хотели представить это так, как будто возможная продажа Эрдогану американских истребителей F-16 не имеет ничего общего с заявкой Швеции в НАТО, весьма вероятно, что именно это было самым основным камнем преткновения. Однако этот вопрос близится к развязке. Таким образом, очередная крупная оружейная сделка в эти «золотые» для мирового ВПК времена может помочь «смыть 200 лет шведского нейтралитета прямо в унитаз», подчёркивает Proletären.

«Это хороший день для Швеции», — заявил премьер Швеции Ульф Кристерссон в Вильнюсе. Правда в том, что это был хороший день для производителей оружия и разжигателей войны, которые давно хотели, чтобы Швеция вступила в НАТО. Для всех простых шведов предстоящее вступление в НАТО означает не что иное, как несчастье: грядёт больше сокращений социальных пособий в пользу военных и гораздо больший риск втягивания Швеции в войну, резюмирует автор статьи.