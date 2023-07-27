Правительство и парламент Швеции так сильно жаждут вступления североевропейского государства в НАТО, что готовы «вывернуть наизнанку» Основной закон собственной страны, передаёт SwebbTV. Тем не менее вступление в Североатлантический альянс потребует внесения соответствующих поправок в Конституцию скандинавского королевства.
После начала событий на Украине основное внимание политического класса Швеции было сосредоточено на том, чтобы вовлечь Швецию и шведов в возглавляемый США военный альянс НАТО. Однако судья трибунала Европейского союза Ульф Оберг считает, что в этом процессе есть что-то «глубоко проблематичное». В частности, он имеет в виду утверждение договора о членстве в НАТО обычным парламентским решением, передаёт SwebbTV.
Оберг указывает, что с конституционной точки зрения вступление в военный блок должно быть осуществлено «безупречным» образом. Тем не менее вместо этого шведское правительство и парламент «вывернули наизнанку» десятую главу Основного закона страны о форме правления, согласно которой решения такого рода «в ограниченной степени могут быть переданы международной организации по мирному сотрудничеству, к которой королевство принадлежит или будет принадлежать, или международному суду». Оберг недоумевает, как так получилось, что конституционные предпосылки для передачи права принятия решений в отношении договоров и соглашений НАТО полностью ушли в тень, отмечает SwebbTV.
Юрист подчёркивает, что правительство ошибочно пришло к выводу, что административные обязанности могут быть переданы НАТО или иностранной державе простым решением риксдага. Таким образом, правительство утверждает, что безопасность королевства является административной задачей, а не чем-то, что напрямую зависит от Конституции, и для этого необходимы поправки. Стремление шведских политиков вступить в НАТО ограничено лишь Конституцией королевства, пишет SwebbTV.
Преступления, совершённые против африканских народов, нельзя забывать, о них нужно говорить, в том числе это касается злодеяний Бельгии в Конго, уверен журналист издания Insight Newspaper Квеси Пратт. Такое мнение он высказал на сессии RT по панафриканизму в рамках саммита Россия — Африка.
Гендиректор RT Алексей Николов в ходе сессии в рамках форума Россия — Африка заявил, что жители африканских стран заслужили право иметь доступ к разным источникам информации, самостоятельно их сравнивать и решать, кто говорит правду.
Африка обладает всеми необходимыми структурами, чтобы улучшить положение на континенте, уверена дочь экс-президента Африканского национального конгресса и борца с апартеидом Оливера Тамбо, южноафриканский дипломат Номатемба Тамбо.
В Запорожской области уничтожены бойцы элитного подразделения ВСУ «Волчья стая» 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр ВСУ (бывший «Азов»*), сообщает Военная хроника. По имеющимся данным, боевики попали в засаду российского спецназа при отступлении в районе Работина.
Потомки выдающихся африканских лидеров объявили о создании «Панафриканского форума антиколониального наследия» (ПФАН) при поддержке RT и Ruptly, такое заявление было сделано во время саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.
Двенадцатикратный чемпион Европы по фехтованию Алексей Якименко прокомментировал ситуацию с украинской саблисткой Ольгой Харлан, которая отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал, как употребление мяса с кровью может сказаться на здоровье.
Двенадцатикратный чемпион Европы по фехтованию Алексей Якименко заявил, что его не удивило отстранение украинской саблистки Ольги Харлан от соревнований после отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.
Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на решение Международной федерации фехтования (FIE) дисквалифицировать украинскую саблистку Ольгу Харлан после отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ему нужна конкретная помощь от бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В качестве примера он предложил ему собрать руководство Латинской Америки и связать его с киевскими властями для политической поддержки.