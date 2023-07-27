Правительство и парламент Швеции так сильно жаждут вступления североевропейского государства в НАТО, что готовы «вывернуть наизнанку» Основной закон собственной страны, передаёт SwebbTV. Тем не менее вступление в Североатлантический альянс потребует внесения соответствующих поправок в Конституцию скандинавского королевства.

После начала событий на Украине основное внимание политического класса Швеции было сосредоточено на том, чтобы вовлечь Швецию и шведов в возглавляемый США военный альянс НАТО. Однако судья трибунала Европейского союза Ульф Оберг считает, что в этом процессе есть что-то «глубоко проблематичное». В частности, он имеет в виду утверждение договора о членстве в НАТО обычным парламентским решением, передаёт SwebbTV.

Оберг указывает, что с конституционной точки зрения вступление в военный блок должно быть осуществлено «безупречным» образом. Тем не менее вместо этого шведское правительство и парламент «вывернули наизнанку» десятую главу Основного закона страны о форме правления, согласно которой решения такого рода «в ограниченной степени могут быть переданы международной организации по мирному сотрудничеству, к которой королевство принадлежит или будет принадлежать, или международному суду». Оберг недоумевает, как так получилось, что конституционные предпосылки для передачи права принятия решений в отношении договоров и соглашений НАТО полностью ушли в тень, отмечает SwebbTV.

Юрист подчёркивает, что правительство ошибочно пришло к выводу, что административные обязанности могут быть переданы НАТО или иностранной державе простым решением риксдага. Таким образом, правительство утверждает, что безопасность королевства является административной задачей, а не чем-то, что напрямую зависит от Конституции, и для этого необходимы поправки. Стремление шведских политиков вступить в НАТО ограничено лишь Конституцией королевства, пишет SwebbTV.