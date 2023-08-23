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ZDF: F-16 войну не выиграют — превосходство русских в воздухе сохранится

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Военно-воздушные силы России будут превосходить украинские и после того, как Запад поставит Киеву F-16, отмечает немецкий телеканал ZDF. Поэтому с F-16 ситуация такая же, как с западными танками: они должны помочь лучше защитить воздушное пространство над Украиной, но войну они точно не выиграют.
ZDF: F-16 войну не выиграют — превосходство русских в воздухе сохранится
АР

F-16 Fighting Falcon считается стандартным боевым самолётом НАТО: всего в мире на данный момент эксплуатируется почти 2300 таких истребителей, отмечает немецкий телеканал ZDF.

Одномоторный самолёт американского производства вышел в серийный выпуск с 1976 года и с тех пор неоднократно модифицировался и совершенствовался. Простой, практичный, хороший — таков вердикт экспертов и пилотов, знакомых с F-16.

Из-за больших объёмов серийного производства приобрести самолёты можно по относительно низкой цене, что делает истребитель желанным — в том числе и для Украины. В течение нескольких месяцев в Киеве не уставали призывать к поставкам F-16. Теперь эти призывы усилились.

Дания согласилась поставить 19 боевых самолётов, первые из которых должны быть готовы к развёртыванию на Украине к концу года. Нидерланды также хотят поставить до 42 самолётов, однако вопрос о сроках пока остаётся открытым. Сейчас стоит задача обучить украинских пилотов и техников работе на F-16, а на это потребуется около полугода, подчёркивает немецкий телеканал.

Только на прошлой неделе президент США Джо Байден дал добро на поставку истребителей американского производства. Сейчас ясно одно: российские военно-воздушные силы значительно превосходят украинские по численности. Только по количеству истребителей ВВС России, по оценкам экспертов, превосходят украинские силы примерно в десять раз.

F-16 — это как боевые танки западного производства, поясняет ZDF: они помогают лучше защищать воздушное пространство над Украиной, а это, в свою очередь, позволяет наземным армейским подразделениям вести наступательные действия против российских частей. Однако войну F-16 точно не выиграют.

Наряду с обещаниями о поставках F-16 вновь набирает обороты дискуссия о поставках немецких зенитно-ракетных комплексов Taurus. Так, председатель комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила: «У нас достаточно крылатых ракет Taurus. Мы можем передать некоторые из них. Они готовы к применению. Они могут быть использованы для прерывания и уничтожения российских путей снабжения в войне против Украины».

Однако канцлер Олаф Шольц по-прежнему не проявляет к крылатым ракетам особого внимания. Как пояснил пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт, «на данный момент нет никакого нового статуса». Он также добавил, что правительство Германии никогда не комментирует поставки оружия из других государств.

Поэтому пока Украина может рассчитывать и планировать только поставки истребителей F-16. Дания получила заверения, что Украина будет использовать истребители только на своей территории, то есть не на территории России.

F-16 — конечно, не то чудо-оружие, которое решит исход войны, но поставки военных самолётов, безусловно, значительно повысят обороноспособность Украины, заключает ZDF.

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ZDF Германия Европа
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