Insider: американский генерал призвал не ждать от Украины подвигов после получения F-16

Генерал ВВС США Джеймс Хекер заявил, что истребители F-16, которые Запад поставит Украине, не переломят ход военных действий, передаёт Business Insider. По словам Хекера, российские войска быстро адаптируются к поставляемому на Украину западному вооружению, и приспособятся к американским истребителям.

США подтвердили намерение поставить Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов после того, как украинские пилоты завершат обучение по их управлению. Это, как пишет Business Insider, может позволить Киеву начать использовать истребители американского производства уже в начале следующего года.

Хотя Киев неоднократно просил передать ему F-16, в Соединённых Штатах призывают не рассчитывать, что получение истребителей позволит ВСУ перехватить инициативу на поле боя. Так, в пятницу генерал ВВС США Джеймс Хекер предупредил, что F-16, конечно, дадут Украине дополнительные возможности, но они не справятся с противовоздушной обороной России. Всех, кто рассчитывает на обратное, по его словам, «ждёт разочарование».

Хекер полагает, что, хотя украинские самолёты МиГ-29 «достаточно боеспособны», F-16 лучше подойдут для поставляемых на Украину боеприпасов западного производства, например, для высокоскоростных противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM, предназначенных для самонаведения на лучи радаров.

«Сейчас оружие, которое мы им передаём, должно быть адаптировано для использования на МИГ-29, Су-27 или на чём-то подобном», — заявил Хекер, добавив, что F-16 «уже совместимы» с этим оружием, «так что это поможет и даст им дополнительные возможности».

При этом генерал отметил, что F-16 всё же будут иметь ограниченную ценность для Украины из-за мощных российских систем ПВО. Он указал на то, что российские войска быстро адаптируются к поставляемому на Украину западному вооружению, и также приспособятся к американским истребителям. Хекер указал, что даже на F-16 украинским военным не удастся подобраться достаточно близко к цели, так как эти истребители могут сбить российские ракеты класса «земля-воздух».

Несмотря на это, в Копенгагене и Амстердаме приветствовали решение Вашингтона одобрить поставку F-16 Киеву, которое позволит начать подготовку украинских пилотов. Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра поблагодарил госсекретаря США Энтони Блинкена за сотрудничество, отметив, что это решение «знаменует собой важную веху для Украины в защите своего народа и своей страны».

Впрочем, Хекер полагает, что F-16 на Украине не появятся, по крайней мере, до следующего года, так как обучение пилотов потребует времени. По его словам, обучение началось с «молодыми пилотами, у которых почти нет лётных часов, и они не участвуют в войне». Эти пилоты проходят языковую подготовку в Великобритании, затем они пройдут дополнительное обучение на винтовых самолётах, после чего отправятся во Францию для полётов на учебном самолёте Alpha Jet.