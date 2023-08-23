Старые, требовательные и уязвимые для российского ПВО — эксперт 19FortyFive призвал Киев не возлагать особых надежд на F-16

Правительству Зеленского не стоит рассчитывать, что полученные от Нидерландов истребители F-16 позволят изменить ход украинского конфликта. ВСУ достанутся не самые современные самолёты, которые не только потребуют сложной системы содержания, но и встретят эффективную систему контрмер со стороны российской авиации и систем ПВО, пишет на страницах 19FortyFive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Нидерланды и Дания пообещали Украине поставить истребители американского производства F-16. Но правительству Владимира Зеленского не стоит возлагать больших надежд на это оружие, пишет в статье для 19FortyFive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

С начала конфликта существует мнение, что современная натовская техника — от «Джавелинов» до HIMARS — может помочь ВСУ перехватить инициативу. Однако, как показывает практика, использование этих систем индивидуально или комплексно не привело к кардинальным изменениям на поле боя. И F-16 не станет исключением, уверен эксперт.

Во-первых, по словам Дэвиса, этот самолёт поступил на службу ВВС США ещё в 1979 году, то есть он эксплуатируется уже более полувека. К тому же версии F-16, которые рассчитывает получить Украина, будут не самыми новыми и модернизированными, а одними из самых старых.

Во-вторых, помимо значительных проблем с подготовкой пилотов, эти машины требуют серьёзной поддержки инфраструктуры, включая строительство специальных взлётно-посадочных полос. Вдобавок F-16 нуждаются в тщательном техобслуживании после каждого боевого вылета.

«Возможно, наиболее важным является то, что самолёт уязвим для российских зенитно-ракетных комплексов, таких как С-300 или С-400. Он окажется в невыгодном положении и в воздушном бою против российских истребителей Су-35», — предупреждает Дэвис.

F-16 представляет собой «хорошее наступательное вооружение». Но Украина получит слишком мало истребителей, и у неё почти нет пилотов, которые способны освоить этот тип самолётов в ближайшей перспективе. «Существует много логистических и тактических препятствий для их размещения в этой стране, а контрмеры России против F-16 окажутся слишком эффективными», — подчёркивает эксперт.

После огромных потерь, которые украинская армия понесла за последние полтора года, её боеспособность снизилась. «Наличие нескольких новых самолётов не изменит ход конфликта. Вашингтону и Киеву надо принять эту суровую реальность», — заключает Дэвис.