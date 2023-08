Redacted: Запад игнорирует существование БРИКС, опасаясь его растущего влияния

Западные СМИ старательно обходят всё, что касается БРИКС и его успехов, заявил британский журналист Майк Джонс в интервью Redacted. По его мнению, США либо действительно недооценивают, либо делают вид, что их не волнует растущая угроза гегемонии доллара. Он уверен, что глупо игнорировать этот влиятельный союз, ставший «глотком свежего воздуха» для многих развивающихся стран.

Самую большую угрозу гегемонии доллара США, на мой взгляд, можно выразить одной аббревиатурой — БРИКС. Хотя если послушать, что говорят о БРИКС западные СМИ, они явно преуменьшают его значение. Мол, доллар США тут не причём, подъём Китая, подъём России — это партнёрство не волнует Соединённые Штаты… Серьёзно? Очень интересно.

На прошлой неделе в ЮАР коалиция БРИКС, состоящая из России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, значительно расширилась, приняв шесть новых стран. С нами сегодня журналист Майк Джонс, мы проанализируем саммит БРИКС и его масштабные итоги. Майк, я должен сказать, что меня просто удивляет освещение этого события в западных СМИ, по крайней мере, в США — его почти нет! Очень мало освещения и очень мало беспокойства по поводу доминирования доллара США, когда речь идёт о БРИКС. Что вы можете сказать про Европу и другие части света?

МАЙК ДЖОНС, британский журналист: Что касается Европы, сегодня я просмотрел британские СМИ, в том числе The Guardian и The Independent, у них есть статьи на эту тему. Ларри Эллиотт в The Guardian много говорил о гегемонии США, о долларе и его поведении в частности. Он также упомянул о действиях G7 и о том, что такое очень высокомерное отношение отталкивает страны, что, возможно, сыграло на руку БРИКС и помогло тем странам, которые захотели стать частью этого открытого объединения. Президент Путин в своём выступлении говорил о том, что одним из основополагающих принципов союза является сотрудничество и работа с людьми.

Во времена COVID-19, когда страны «Большой семёрки» запасались вакцинами, это вызвало сильные враждебные настроения, особенно среди развивающихся стран. В данном случае мы видим, что, в частности, африканские страны выигрывают от того, что Россия и Китай инвестируют в них. Так что это два очень разных, противоположных друг другу аспекта. Но при этом Путин заявил, что «мы не против кого-бы то ни было, мы работаем над тем, чтобы улучшать жизнь людей, а не тащить сырьё из других стран», что, как вы можете себе представить, было очень приятно слышать странам Африки.

Но то освещение данного вопроса на Западе, которое я видел, да, как вы и сказали, очень минималистично или преуменьшено, в особенности разговоры о единой валюте. Ларри Эллиотт в своей статье в The Guardian написал что-то вроде: «Разговоры о единой валюте БРИКС — это сотрясание воздуха».

Ну, разумеется. А они (страны БРИКС. — ИноТВ) спокойно занимаются этим с 2009 года, скупая золото. Китай и Россия покупают золото, накапливают его запасы, продвигают эту валюту БРИКС, которая обеспечена материальной ценностью, то есть реальными ресурсами, которые можно достать из земли, ресурсами, которыми эти страны очень богаты. Валюта США, конечно же, ничем не обеспечена. Она обеспечена госдолгом и военной силой. Именно на этом и держится доллар США — на долгах и военной мощи. И вот эти страны БРИКС говорят вам: «Мы хотим, чтобы вы сохранили свой суверенитет, мы хотим, чтобы вы сохранили свои полезные ископаемые, мы не собираемся приходить и, по сути, насиловать вашу местность и красть ваши полезные ископаемые». Это всё похоже на глоток свежего воздуха, не так ли?

МАЙК ДЖОНС: Безусловно. Достаточно посмотреть на недавний пример — действия французского правительства в отношении Нигера. Нигер восстал и выгнал своих колониальных (или бывших колониальных) хозяев, которые вывозили сырьё из этой страны — довольно агрессивные действия. И это относится к энергетике, которая является важной частью БРИКС. Речь идёт не только об атомной энергетике, но и об углеводороде, газе, нефти и т.д. И не только об энергетике, но и о продовольствии. Президент Путин в своём выступлении упомянул о том, что к 2025 году, если не ошибаюсь, население Земли увеличится на 1,7 миллиарда человек. Значит, возрастёт и потребность в энергии. И именно этим отчасти и занимается БРИКС, многие из этих стран — производители углеводородов и их экспортёры. Кажется, Visual Capitalist сделал отличный обзор реальных итогов вступления шести новых стран в БРИКС. Теперь речь пойдёт о 44 процентах мировой добычи нефти. Как бы ни хотели западные СМИ преуменьшить этот факт, но он не может не вызывать опасения касательно США и процесса уменьшения влияния нефтедоллара.

Дата выхода в эфир 29 августа 2023 года.