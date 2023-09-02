Полковник Макгрегор: заключение мира с Россией — экзистенциальная угроза для Вашингтона и его европейских союзников

Заключение мира с Россией в украинском конфликте — экзистенциальная угроза для Вашингтона и его европейских союзников. Россия не собирается терпеть экономическую, военную и политическую гегемонию США. Об этом заявил Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: ...Русские продвигаются вперёд и сокрушают всё, и когда они начнут двигаться на запад — вот тогда это больше всего почувствуют в Европе, и мы это тоже ощутим здесь. Европейцы, как вы знаете, в конечном итоге более слабые в экономическом и финансовом смысле, чем мы.

Самые важные государства в Европе — Германия и Франция. Германия уже находится в глубокой рецессии, и простого выхода из неё нет. Германия идёт по пути национального самоубийства с того момента, как решилась присоединиться к этой антироссийской прокси-войне. Я не вижу для немцев простого способа выкарабкаться. С Францией всё очевидно: она представляет собой кипящий котёл гнева и враждебности, потому что миллионы неевропейцев хлынули в эту страну и поставили под угрозу само существование Франции — не только французскую национальную идентичность, французскую историю и культуру, но и само государство. Остальная Европа наблюдает, и знаете, что говорят о Париже? Когда Париж кашляет, вся остальная Европа болеет. Думаю, вы увидите, что произойдёт что-то очень похожее.

Итак, подведём краткий итог: это ещё один способ окончания войны. Все просто разорятся в одночасье, сократят свои потери и выйдут из игры. Причём европейцы уже отступают, а мы — нет, потому что, честно говоря, 28 миллиардов долларов для нас — это ничто. Когда у тебя долг в 34 триллиона долларов, а соотношение долга к ВВП почти достигает 120 процентов, какая разница, будут ли иметь значение ещё 28 миллиардов? Вот где мы находимся. Итак, это один путь, а есть и другой — и его все хотят, но никто не может найти ему доказательств. Имеется ввиду, если кто-то выйдет вперёд, будь то лидер Европы или даже здесь, в Соединённых Штатах, и скажет: «мы хотим выйти из игры, мы хотим положить этому конец». Что ж, я не вижу, чтобы это произошло в Вашингтоне, поэтому единственный вариант, чтобы это произошло, — это если европейцы сами оторвутся от нас.





Конечно, это, безусловно, означало бы конец НАТО. Евросоюз уже находится на системе жизнеобеспечения. Все ненавидят ЕС. В каждой стране можно найти разные причины этому. Немцам он не нравится, потому что они устали быть дойной коровой для Европы, однако все остальные европейцы винят немцев в своих проблемах — это странное стечение обстоятельств, но всем надоел ЕС. Вот почему никто в Вашингтоне, и уж точно ни одно из нынешних правительств в Европе не желает сделать шаг вперёд и заключить мир, поскольку это представляет для них экзистенциальную угрозу.





Это они воюют с российским государством и русским народом, а не мы, все остальные. Они находятся в состоянии войны, потому что решили, что Россия — это последнее национальное государство, оставшееся в Европе, которое не открывает свои границы для миллионов неевропейцев и нехристиан. В России действительно проживает 20—25 процентов мусульман, но эти мусульмане в подавляющем большинстве очень довольны жизнью в России, и, кстати, это не новость. В 1915 году турки собирались начать исламистский крестовый поход и освободить всех мусульман от гнёта российского царя. Они пересекли Кавказ и обнаружили, что никто не заинтересован в освобождении, потому что люди были вполне довольны жизнью при царе. Похожую ситацию мы наблюдаем сегодня в Москве.

Россия не собирается сдаваться, она не собирается подчиняться нашей финансовой гегемонии, она не собирается терпеть нашу военную гегемонию, она не собирается мириться с нашим политическим доминированием. Таким образом, единственный способ закончить всё это — если европейцы выйдут вперёд и скажут «хватит», и, конечно же, США этого не хотят, хотя, честно говоря, я думаю, что мы делаем всё, что в наших силах, чтобы это произошло.

Дата выхода в эфир 01 сентября 2023 года.