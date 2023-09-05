France 24: Министерство обороны Украины погрязло в коррупционных скандалах

Министерство обороны Украины во главе с Алексеем Резниковым столкнулось с целым рядом коррупционных скандалов, сообщает France 24. Последний такой скандал связан с закупкой курток для военнослужащих: военное ведомство купило куртки по завышенной цене и, более того, вместо заказанных зимних курток получило летние.

Алексей Резников занимал пост министра обороны Украины ещё до начала войны. Скандал с военными куртками стал последним коррупционным делом, с которым пришлось столкнуться его министерству. Как и в предыдущих скандалах с продуктами, куртки для военных были заказаны по первоначальной цене, но в итоге Украина заплатила в несколько раз больше. И, кроме того, оказалось, что куртки совершенно бесполезны. Хотя на Украине заказывали зимние куртки, из Турции доставили летние. Министр опроверг обвинения.

АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, украинский политик: Как было сказано в одном посте одного журналиста-расследователя, министерство купило куртки втрое дешевле, а потом, взмахнув волшебной палочкой Гарри Поттера, превратило их в зимние. Это неправда.

Это лишь последний из целого ряда скандалов, которые не являются чем-то новым для Украины. Страна занимает 116-е место из 180 стран в международном индексе восприятия коррупции. До скандала вокруг курток, по словам украинских властей, для солдат также закупалось продовольствие по цене, в несколько раз превышающей рыночную. Также широко распространена коррупция, связанная с призывом в армию. Люди на этих кадрах не имеют к этому отношения. Но тысячи молодых украинцев пытались либо избежать попадания на поле боя, либо сбежать с него. Украинские следователи утверждают, что чиновники брали взятки за помощь сбежать с поля боя или получить освобождение по медицинским показаниям.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: В отношении сотрудников военкоматов возбуждено 112 уголовных дел, 33 человека находятся в статусе подозреваемых.

Самым громким делом может стать дело сотрудника военкомата в Одессе, использовавший часть денег, которые он, по некоторым данным, присвоил для покупки этой виллы в Испании.

Дата выхода в эфир 04 сентября 2023 года.