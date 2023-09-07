У Владимира Зеленского выдалась неудачная осень, отмеченная множеством скандалов внутри страны, усталостью Запада и провалом контрнаступления Киева, считает французский политик Флориан Филиппо. Это неудивительно, учитывая, что в военном отношении для главы Украины «всё уже давно кончено», отмечает глава партии «Патриоты». На его взгляд, Франции и Западу в целом пора прекратить поддерживать украинский режим, разжигающий конфликт с Россией, и потребовать мирных переговоров двух сторон.

Окончание лета для президента Украины Владимира Зеленского выдалось несладким, считает французский политик и глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Коррупционные скандалы, отставки, неудачи на международной арене, подозрения внутри страны и провал контрнаступления — всё это, по мнению экс-депутата Европарламента, может быть сигналом скорого заката карьеры украинского лидера.

По словам Филиппо, Зеленского критикуют не только за рубежом, но и внутри страны. Так, борьбу с коррупцией, следствием которой стала отставка бывшего министра обороны страны Алексея Резникова, некоторые считают способом борьбы с политическими конкурентами. Как подчёркивает политик, об этом сегодня пишут французские СМИ — ситуация, которую нельзя было вообразить ещё три месяца назад. На взгляд политика, это неудивительно, учитывая, что в военном отношении для главы Украины «всё уже давно кончено», а Запад сбросил его со счетов, хотя об этом и не принято говорить вслух.

Это развитие событий представляет для Франции проблему, ведь французы тратят огромное количество денег и оружия ради продолжения войны. По словам политика, Франция тратит на поддержку режима Зеленского по $300 млн ежемесячно.

«Настало время прекратить истощать себя, разорять, истощать нашу армию, обеднять её. Пора перестать поддерживать искусственный конфликт и Зеленского, который является движущей силой конфликта», — заключает Филиппо. По его мнению, Франция должна немедленно потребовать прекращения огня и проведения мирных переговоров и, таким образом, вместе с другими странами «сыграть великую роль в истории».