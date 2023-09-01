Экс-агент MI6: Зеленский оказался между молотом и наковальней

Зеленский оказался в ужасно затруднительном положении: он очутился между молотом и наковальней, заявил в интервью Judging Freedom бывший британский дипломат и экс-агент MI6 Аластер Крук. По его словам, с одной стороны у украинского президента правые радикалы, которые не позволят ему вести переговоры с Россией, а с другой — армия, которая уже сыта по горло военными доктринами НАТО.

Не хочу чересчур сильно углубляться в американскую политику, но там явно можно провести прямую связь между республиканцами в палате представителей и их изначальной стадией расследования в рамках дела об импичменте, с одной стороны, и глубокой вовлечённостью Соединённых Штатов в события на Украине, с другой стороны.



Даже несмотря на то что Министерство обороны продолжает отправлять смешанные сигналы, создаётся ощущение, что они израсходовали почти всё или близки к тому, чтобы израсходовать почти все 113 миллиардов, которые предыдущий конгресс — когда палата представителей контролировалась демократами — выделил президенту Байдену, поскольку последний сейчас просит очередные 28 миллиардов.



Если республиканцы слишком далеко зайдут с этим расследованием по делу об импичменте, и оно начнёт убеждать их в том, что тогда ещё вице-президент Байден предположительно был коррумпирован в вопросе Украины, то они могут не дать ему эти 28 миллиардов, которые он хочет, и американская помощь гипотетически может иссякнуть. Считаете ли вы такое возможным, Аластер?



АЛАСТЕР КРУК, бывший агент MI6: Это вполне возможно. Я бы сказал, что она, помощь, в Европе уже иссякает. Они попросили дополнительно, по-моему, 89 миллиардов евро. И в ответ некоторые европейские государства просто заявили: «Не мечтайте! Мы не можем выделить такие деньги». Поэтому, как я полагаю, именно это и произойдёт.



Зеленский оказался в ужасно затруднительном положении. Он очутился между молотом и наковальней. В качестве молота — и это доминантная сила — выступают его правые радикалы: ультранационалисты и неофашисты, которые находятся в альянсе с некоторыми олигархами. Это политическая доминанта.



С другой стороны есть военные, которые также уже сыты по горло, но в другом плане. Украинские военные демонстрирует очень явные признаки того, что они сыты по горло ядерными… военными доктринами НАТО. Эти военные доктрины вынуждают их выдвигаться против российской обороны и терять в этом процессе по 10 тысяч человек в месяц. И они сыты нами по горло.



Так что он (Зеленский. — ИноТВ) находится в сложном положении. И правые радикалы не позволят ему вести переговоры с Россией. Они хотят, чтобы эта война продолжалась тем или иным образом.



Дата публикации 31 августа 2023 года.