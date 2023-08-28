PIE News: украинские студенты требуют выпустить их за границу

Украинские студенты пытаются добиться от властей отмены введённого год назад запрета на выезд из страны учащимся иностранных вузов, сообщает The PIE News. Студенческая группа Students UA назвала действующие в стране правила «недемократичными, дискриминационными и несправедливыми».
Украинские студенты протестуют и призывают власти отменить запрет на выезд из страны для учащихся иностранных вузов, сообщает The PIE News.
После ввода российских войск на Украину президент Владимир Зеленский ввёл военное положение и запретил мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну.
Изначально студенты, уже зачисленные в зарубежные университеты, не подпадали под этот запрет. Но позднее в том же году ситуация изменилась, когда пограничники обнаружили, что «фальшивые» студенты подделывают документы для бегства из страны.
В результате с сентября 2022 года студенты зарубежных вузов не могут выехать с Украины для учёбы в университетах, а студенты, уже находящиеся за границей, не могут вернуться на родину, поскольку их могут уже не выпустить из страны.
Украинская студенческая группа Students UA назвала эти правила «недемократичными, дискриминационными и несправедливыми».
«Абсурдность ситуации состоит в том, что спортсмены могут выехать за границу, студенты украинских вузов могут временно уехать на соревнования и проекты, а студенты иностранных вузов, которые там давно учатся, пока не могут… а некоторых уже отчислили», — заявил представитель группы Students UA, созданной в знак протеста против ограничений.
Эта группа уже обращалась с данным вопросом в Еврокомиссию, Европарламент и к европейскому омбудсмену, но им было сказано, что ЕС не может вмешиваться в исполнение национальных законов и правил Украины.
«Очень грустно и больно видеть, как Украина теряет возможность обучать студентов, которые могли бы строить и развивать свою страну в будущем», — прокомментировали ситуацию в Students UA.
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