Университет Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге с 1 июня перестал принимать стипендиатов, финансируемых только государственным Советом по стипендиям Китая, сообщает немецкий телеканал N-TV. Федеральный министр исследований Беттина Штарк-Ватцингер поддержала это решение и предостерегла о возможном шпионаже со стороны китайских стипендиатов. В этой связи она призвала и другие вузы Германии пересмотреть свои отношения сотрудничества с китайским Советом по стипендиям.

Федеральный министр исследований Беттина Штарк-Ватцингер предостерегает о шпионаже со стороны спонсируемых государством китайских стипендиатов в немецких университетах и исследовательских институтах, сообщает немецкий телеканал N-TV. «Китай всё больше становится конкурентом и системным соперником в области науки и исследований», — заявила политик СвДП в интервью немецким СМИ.

Штарк-Ватцингер высоко оценила решение Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге, который с 1 июня перестал принимать стипендиатов, финансируемых только государственным Советом по стипендиям Китая (CSC).

Хорошо, что «Университет Фридриха Александра в Эрлангене-Нюрнберге сделал выводы из осознания того, что свобода мнений и академическая свобода, закреплённые в конституции Германии, не могут быть полностью реализованы стипендиатами CSC из-за условий предоставления стипендий, а также из понимания повышенного риска академического шпионажа», заявила Штарк-Ватцингер в своём интервью. Она посоветовала другим вузам последовать этому примеру: решение Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге, по её словам, «должно побудить и другие учебные заведения пересмотреть свои отношения сотрудничества с CSC».

Как отмечает N-TV, Немецкая ассоциация университетов призвала к дифференцированному подходу. Второй исполнительный директор ассоциации Хуберт Детмер, выступая перед немецкими журналистами, заявил, что он видит проблему в «абсолютности запрета».

«Это должен решать сам университет. Если есть конкретные подозрения в шпионаже, то такое исключение, вероятно, будет обязательным», — отметил Детмер. По его мнению, оценка должна, по крайней мере, включать вопрос о том, относится ли объект исследования к сфере уязвимых или чувствительных данных. «По крайней мере, в таких случаях следует рассматривать решение по каждому конкретному случаю, а не о полном исключении», — цитирует слова Детмера немецкий телеканал N-TV.