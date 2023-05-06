Global Times: МИД Китая предостерёг мир от «кибергегемонии по-американски»

Мировое сообщество должно сохранять повышенную бдительность ввиду шпионской деятельности ЦРУ в киберпространстве и подготовке американскими спецслужбами «цветных революций» по всему земному шару. С таким предостережением выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, прокомментировав новый доклад о кибербезопасности, составленный китайским Национальным центром реагирования на компьютерные вирусы совместно с компанией «360».

Центральное разведывательное управление США на протяжении долгового времени занимается планированием «мирной эволюции» и «цветных революций», а также ведением повсеместной шпионской деятельности. Хотя подробности об этих операциях всегда были туманными, в новом докладе, который составил китайский Национальный центр реагирования на компьютерные вирусы вместе с компанией «360», которая занимается кибербезопасностью, были раскрыты основные технические средства, которые ЦРУ использовало для планирования и провоцирования беспорядков по всему миру, пишет Global Times.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала содержание документа, призвав мировое сообщество сохранять высокую степень бдительности в связи с развёртыванием обширной разведывательной и шпионской деятельности США. Дипломат заявила о неприемлемости использования Соединёнными Штатами кибероружия для осуществления незаконного сбора чувствительной информации и кибератак по всему миру.

В опубликованном докладе говорится о том, как стремительное развитие интернета открыло «новые возможности» для деятельности ЦРУ по внедрению в другие страны и регионы. Любые физические или юридические лица в любой точке мира, использующие американское цифровое оборудование или программное обеспечение, могут быть превращены в «марионеточных агентов» ЦРУ, пишет автор статьи.

Ведущее положение Соединённых Штатов в технологиях телекоммуникаций предоставило разведывательному сообществу США беспрецедентные возможности для проведения «цветных революций» за рубежом. Как утверждается в отчёте, на протяжении десятилетий ЦРУ свергло или пыталось свергнуть не менее 50 законных правительств, вызывая беспорядки в соответствующих странах, будь то «цветная революция» на Украине в 2014 году, «революция подсолнухов» на Тайване, «шафрановая революция» в Мьянме в 2007 году, «зелёная революция» в Иране в 2009 году. В докладе подробно описывается множество методик и технологий, которыми пользуются американские спецслужбы для поддержания своей кибергегемонии, указывает Global Times.